MAOR INVESTMENTS, ein luxemburgischer Risikokapitalfonds mit Schwerpunkt auf Israelische Technologien, meldet das endgültige Closing seines zweiten Fonds MAOR II im Volumen von180 Millionen Dollar.

In nur vier Jahren hat MAOR I ein diversifiziertes Portfolio von weltweit renommierten israelischen Tech-Start-ups aufgebaut, darunter WSC Sports (SportsTech), Aidoc (HealthTech), Coralogix (DevOps), Silverfort (Cybersecurity), MinuteMedia (Sports ContentTech), Pyramid Analytics (BI Analytics) sowie Buildots (ConstructionTech). Überdies hat MAOR I zwei Veräußerungen zum 3- bzw. 4-fachen des Einsatzes durchgeführt und in nur zwei Jahren 30 des investierten Kapitals (DPI) an seine Investoren ausgeschüttet. Diese Errungenschaften überzeugten die bestehenden Investoren, in MAOR II einen höheren Betrag einzubringen, der das Gesamtvolumen von MAOR I übertrifft. Darüber hinaus hat Maor seine Investorenbasis um neue europäische Family Offices und Institutionen erweitert.

Unterstützt durch ein lokales Team im Herzen des israelischen Ökosystems, das aus ehemaligen Mitgliedern der israelischen Eliteeinheiten des Militärs besteht, die über modernste technologische Expertise verfügen, hat MAOR INVESTMENTS Zugang zu den vielversprechendsten Start-ups des Landes erhalten.

Dieser Zugang untermauert die differenzierende Positionierung des Fonds als "Brücke nach Europa" mit Blick auf den einzigartigen Wert von MAOR INVESTMENTS im israelischen Ökosystem.

Der neue Fonds, MAOR II, wird eine ähnliche Investitionsstrategie wie MAOR I verfolgen: eine ausgeprägte Diversifizierung in Bezug auf die Anzahl der Investitionen und die abgedeckten Sektoren, eine ausgewogene Portfolio-Verteilung und einen Schwerpunkt auf das Growth-/Early-Growth-Segment (Start-ups, die bereits Umsätze generieren). Es wurden bereits vier Investitionen getätigt, die 16% des Gesamtvolumens des Fonds ausmachen: SupPlant, Quantum Machines sowie zwei Cybersicherheits-Investments, die in Kürze bekannt gegeben werden sollen.

Durch die Ausrichtung der Investments an ESG-Kriterien und die Unterzeichnung der Charta für verantwortungsbewusstes Investieren (Principles for Responsible Investment, PRI) für MAOR II, einen Fonds nach Artikel 8 der SFDR, verpflichtet sich MAOR INVESTMENTS dazu, verantwortungsbewusst zu investieren.

Das Team von MAOR INVESTMENTS dankt seinen Investoren, Portfoliogesellschaften, Teams und Partnerunternehmen herzlich für ihre wertvolle Unterstützung und Kooperation.

Über MAOR INVESTMENTS:

MAOR INVESTMENTS, ein von Philippe Guez und Eric Elalouf 2018 gegründeter luxemburgischer Risikokapitalfonds, setzt den Fokus ausschließlich auf Investitionen in israelische Technologieunternehmen.

Mit einem in Israel ansässigen Team, das aus den geheimdienstlichen Elite-Militäreinheiten des Landes rekrutiert wurde, hat MAOR INVESTMENTS über zwei Fonds 280 Millionen Dollar beschafft und ein sowohl in Bezug auf die Anzahl der Vermögenswerte als auch auf die abgedeckten Technologiesektoren diversifiziertes Portfolio aufgebaut, darunter viele Start-ups, die als die hellsten Sterne der israelischen Technologiebranche anerkannt sind.

Aus dem Hebräischen mit dem Wort "Entdecker" übersetzt, verfolgt MAOR INVESTMENTS die Mission, den europäischen Investoren die israelische Technologie näher zu bringen und wirtschaftliche Verbindungen zwischen israelischen Start-ups, die den europäischen Markt erobern wollen, und europäischen Unternehmen, die israelische Technologie nutzen und Innovation fördern wollen, herzustellen.

MAOR INVESTMENTS hat sich als "Brücke nach Europa" zu einem Referenzfonds in Israel und Europa entwickelt, der dafür bekannt ist, fruchtbare Synergien zwischen dem israelischen und dem europäischen Markt zu fördern und gleichzeitig in einem schnell wachsenden Technologieumfeld Werte für seine Investoren zu schaffen.

