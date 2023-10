Berlin (ots) -Die Präsidentin der Berliner Polizei, Barbara Slowik, sieht die Sicherheit in der Stadt trotz der aktuell vielen Demonstrationen gewährleistet. Im rbb24 Inforadio sagte sie am Freitagmorgen, Berlin werde von der Bundespolizei und von den Ländern ausreichend unterstützt.Außerdem wolle man schon jetzt Spannungen vorbeugen, falls es zu einer israelischen Bodenoffensive in Gaza kommt: "Das wird definitiv Auswirkungen, auch auf Berlin, haben. Wir werden versuchen, auch präventiv hier die Lage zu beruhigen - vorab mit vielen Gesprächen, die wir führen. Wir sind ja in Schulen unterwegs, wir sind in Moscheegemeinden unterwegs. Aber natürlich bereiten wir uns auch einsatztaktisch vor und auch in Gesprächen zur Kräfteunterstützung."Das Interview zum Nachhören finden Sie hier:https://ots.de/n4mAEePressekontakt:Rundfunk Berlin-Brandenburgrbb24 InforadioChef/Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/5635780