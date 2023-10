München (ots) -Die deutsche medizinisch-wissenschaftliche Forschungslandschaft ist Weltspitze. In Kliniken und Universitäten, in Forschungsinstituten und Unternehmen arbeiten Menschen von Weltruf. Biotechnologie made in Germany? Ein Gütesiegel. Und die andere Seite? Die Umsetzung von medizinischer Innovation in die Praxis verläuft schleppend, als Standort für klinische Studien verlieren wir an Bedeutung. Und auch die Tatsache, dass neue Arzneimittel ständig als "zu teuer" an die Wand geredet werden, hilft nicht. Im Gegenteil. Ein Kommentar von Pharma Fakten-Redakteur Florian Martius: https://ots.de/bKPUAU.Bei Abdruck bitte Angabe der Quelle: pharma-fakten.deBelegexemplare gerne an redaktion@pharma-fakten.de.Weitere Artikel zu aktuellen, gesundheitspolitischen Themen finden Sie hier: https://pharma-fakten.de/schlagworte/schlagwort/gesundheitspolitik/.Seltene Erkrankungen: Wie Politik Innovationen die Vorfahrt nimmtGesundheitspolitik geht alle an: Das zeigt das GKV-Finanzstabilisierungsgesetz. Eigentlich soll es vor allem eines tun: Geld auf Seiten der Krankenkassen einsparen. Aber es hat Folgen, die schon heute die Gesundheitsversorgung der Menschen in Deutschland verschlechtern. Auch auf europäischer Ebene arbeitet die Politik an einem neuen Gesetz: Das "EU-Pharma-Paket" könnte laut einem Gutachten dazu führen, dass Forschung und Entwicklung zurückgeschraubt und deutlich weniger Orphan Drugs zugelassen werden. Rund 1,5 Millionen Menschen mit seltenen Erkrankungen würden in der Folge einer neuartigen Behandlungsoption beraubt.https://ots.de/VPEJvhPatient:innen in Deutschland müssen mit Therapieeinschränkungen leben - wegen eines GesetzesEs ist schon längst kein reines Horrorszenario mehr - sondern Realität in der Bundesrepublik: Innovative Arzneimittel, von denen schwerkranke Patient:innen profitieren könnten, sind nicht in Deutschland verfügbar. Es ist Folge des GKV-Finanzstabilisierungsgesetzes. Nun ist die Bundesregierung gefragt: Dringend gilt es gegenzusteuern, soll Schlimmeres verhindert werden.https://ots.de/bWdBBXPHARMA FAKTEN - Eine Initiative von Arzneimittelherstellern in DeutschlandPHARMA FAKTEN ist eine Initiative des Pharma Fakten e.V., in dem 16 Unternehmen aus der Arzneimittel-Branche organisiert sind. Kern der Initiative ist die Online-Plattform www.pharma-fakten.de (https://pharma-fakten.de/), an der eine eigenständige Redaktion kontinuierlich arbeitet. Pharma Fakten berichtet seit 2014 regelmäßig über Gesundheitsthemen. Schwerpunkte sind die Forschung und Entwicklung neuer Medikamente in den verschiedensten Indikationen sowie gesundheitspolitische und ökonomische Hintergründe.Pressekontakt:Redaktion Pharma Faktenwww.pharma-fakten.deE-Mail: redaktion@pharma-fakten.dehttp://twitter.com/pharmafaktenOriginal-Content von: PHARMA FAKTEN, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/114406/5635795