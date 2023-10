Unterföhring (ots) -Spitzensport in der Prime Time am Sonntag: Ab diesem Wochenende zeigt ProSieben MAXX jeden Sonntag die NBA, die beste Basketball-Liga der Welt. Am Sonntag, 29. Oktober, überträgt ProSieben MAXX zur besten Sendezeit ab 20:30 Uhr das Duell zwischen dem amtierenden NBA-Champion Denver Nuggets und Oklahoma City Thunder live. Aus dem "ran NBA"-Studio melden sich Moderator Christoph "Icke" Dommisch, Kommentator Alex Vogel und Bundesliga-Rekordspieler Alex King als Experte.Die Ouvertüre gibt es einen Tag vorher: Die New York Knicks mit dem Deutschen Isaiah Hartenstein treffen am Samstag, 28. Oktober, auf die New Orleans Pelicans. Das "ran NBA"-Team mit Moderator Christoph "Icke" Dommisch, Kommentator Alexander Schlüter und Ex-Nationalspielerin Ireti Amojo als Expertin berichtet ab 23:45 Uhr live."jump ran" ist zurück. Der Klassiker aus den 1990er-Jahren feiert sein Comeback. Das NBA-Magazin läuft künftig immer sonntags direkt vor den Live-Übertragungen der Spiele - diesen Sonntag um 20:00 Uhr. Zuvor, um 19:10 Uhr, zeigt ProSieben MAXX den vierten Teil der zehnteiligen Dokumentation "The Last Dance" über Michael Jordan - einer der besten Basketballspieler aller Zeiten.Die NBA am Wochenende auf PoSieben MAXX, ran.de und Joyn:Samstag, 28. Oktober, ab 23:45 Uhr live:New York Knicks at New Orleans PelicansSonntag, 29. Oktober:19:10 Uhr: Doku "The Last Dance" über Michael Jordan, Teil 420:00 Uhr: "jump ran" - das NBA-Magazin20:30 Uhr live: Denver Nuggets at Oklahoma City ThunderPressekontakt:Michael Ulich / Stella LosackerCommunications & PRUnit News, Sports, Factual & Fictionphone: +49 (0) 89 95 07 - 7296 / -1168email: Michael.Ulich@seven.one / Stella.Losacker@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1191email: Clarissa.Schreiner@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben MAXX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/110324/5635827