San Francisco (ots/PRNewswire) -MediaGo, eine auf Deep Learning basierende intelligente Werbeplattform der Baidu Global Business Unit, gab heute bekannt, dass sie ihre Smartbid-Funktionen verbessert hat und dies im Endeffekt zu höheren Konversionsraten (Conversion-Rates, CVR) und deutlich niedrigeren Kosten pro Aktion (Cost per Action, CPA) führen wird. Dadurch wird sichergestellt, dass Werbetreibende nur das erforderliche Mindestgebot abgeben, um sich eine Anzeige zu sichern. Die erweiterten Funktionen verbessern die Leistung und Effizienz von Anzeigen, sparen Zeit und senken Kosten, indem sie die gewünschten Zielgruppen präzise ansprechen.Die neue Smartbid-Funktion von MediaGo nutzt Deep-Learning-Technologien und schafft durch die erfolgreiche Steuerung des Angebotsprozesses einen konkreten Mehrwert für Power-Werbetreibende. Das Smartbid-Modell basiert auf einem tiefen neuronalen Netz (Deep Neural Network, DNN) mit über 1 Milliarde Parametern und bietet Werbetreibenden jeder Größenordnung eine signifikante Steigerung der Anzeigenleistung.Die Smartbid-Technologie von MediaGo nutzt Daten und Deep-Learning-Algorithmen, um die Wahrscheinlichkeit von Nutzerkonversionen vorherzusagen und die Basisvergütung dementsprechend anzupassen. Über 80 % der MediaGo-Werbekunden nutzen die automatische Gebotsabgabe. Bei einem Test von über 500 Werbekampagnen stieg die durchschnittliche CVR bei Kampagnen mit Smartbid um 25,6 %. Eine E-Commerce-Plattform verzeichnete bemerkenswerterweise einen Anstieg der Anzeigen-CVR um 42,9 % und eine Senkung der CPA um 35,3 %, nachdem sie Smartbid für ihre Anzeigenkampagnen eingesetzt hatte.Die Smartbid-Funktionen können auch eigenständig lernen und sich kontinuierlich anpassen, um die Anzeigenleistung anhand historischer Bereitstellungsdaten und Echtzeit-Feedback zu verbessern und so den ROI von Werbetreibenden zu optimieren."Eine der mühsamsten Arbeiten, mit denen sich digitale Marketingfachleute konfrontiert sehen, ist die manuelle Optimierung von Anzeigengeboten für Marketingaktivitäten", so Rena Ren, Americas Regional Director der Baidu Global Business Unit. "Mit der Smartbid-Funktion von MediaGo müssen Werbetreibende nur ihre gewünschten Konversionskosten oder Konversionsziele festlegen; das System erledigt dann den Rest. Es erzielt hochwertige Konversionen und ermöglicht es Werbetreibenden, sich mehr auf Kreativität und andere wichtige Aspekte ihrer Strategie zu konzentrieren."Durch die Automatisierung des Gebotsmanagements können sich Werbetreibende auf die Verfeinerung ihrer allgemeinen Werbestrategien konzentrieren und so nachhaltiges Wachstum für ihre Marken und Unternehmen erzielen.Informationen zu MediaGoMediaGo ist eine intelligente Werbeplattform unter dem Dach von Baidu Global. Die zugrundeliegende KI-Technologie von Baidu nutzend und basierend auf Deep-Learning-Algorithmen befähigt MediaGo Unternehmen jeder Größenordnung und schafft greifbare Werte für Unternehmen. Mit 12 Betriebszentren weltweit hat MediaGo erfolgreich lokalisierte und umfassende Geschäftswachstumsdienste für mehr als 10.000 Partner bereitgestellt.Mehr über MediaGo erfahren Sie auf: https://www.mediago.com/.View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/mediago-unterstutzt-werbetreibende-mit-erweiterten-smartbid-funktionen-zur-maximierung-des-roi-301969620.htmlPressekontakt:The Hoffman Agency,Brooklynn Loiselle,503-860-9746,bloiselle@hoffman.comOriginal-Content von: Baidu Global, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171820/5635853