Das erste Halbjahr war ein Desaster für den Lithium-Markt. Trotz einer starken Nachfrage aus der Batterieindustrie fielen die Lithium-Preise deutlich. Die Analysten von Liberum sehen nun aber den Boden erreicht. Mit dem aktuellen Preisniveau könnten die Lithium-Produzenten gut leben.

Schwierige Zeiten gibt es derzeit nicht nur am allgemeinen Aktienmarkt, sondern auch im Segment der Lithium-Aktien. 2023 war ein herausforderndes Jahr für die Investoren, die in diesem Markt unterwegs sind. So haben die Preise für Lithium von November 2022 bis heute um etwa 70 Prozent nachgegeben. Zudem gab es immer wieder Nachrichten, dass die Nachfrage nach Elektroautos nicht mehr ganz so dynamisch wächst wie in den Vorjahren.

Doch bei den Lithium-Firmen merkt man nichts von dieser angeblichen Nachfrageschwäche. So wurden weder Projekte für neue Minen einkassiert, noch gab es Divestments. Im Gegenteil: Stattdessen setzen die Branchenführer Albemarle und SQM derzeit milliardenschwere Übernahmen um, um sich einen größeren Teil des Marktes in der Zukunft zu sichern. Und auch die Prognosen passen: So sollen dieses Jahr laut S&P Global rund 14 Mio. Elektroautos neu zugelassen werden. Bis 2030 soll der jährliche Output auf mehr als 30 Mio. elektrischen betriebene Fahrzeuge steigen.

Die Analysten von Liberum haben in einem aktuellen Research Position zur Lage am Markt bezogen. Hier sei 2022 nach oben und 2023 nach unten übertrieben worden - zumindest an den Finanzmärkten. Vielmehr hätten sich die Lithium-Preise laut Liberum stabilisiert. Und zwar 20 Prozent über dem Niveau des aktuell teuersten Produzenten. Damit könne die Branche gut leben.

Die Stabilisierung habe viel mit der Entwicklung bei den Lithium-Produzenten zu tun. So wachse der Output vieler Minen nicht ganz so schnell wie erwartet. Dieses Jahr erwartet Liberum, dass global etwa 791.000 Tonnen an batteriefähigem Material gefördert werden. Das Wachstum bis 20247 werde bei 13 Prozent pro Jahr liegen und somit unter dem Wert der vergangenen sieben Jahre (2015 bis 2022: 24%). 2027 dürften die Minen dann kumuliert rund 1,3 Mio. Tonnen an Lithium bereitstellen.

Somit wachse das Angebot nun nicht mehr so schnell wie erwartet. Dies dürfte auch ein Grund sein, warum erst jüngst sowohl die Citibank als auch die Deutsche Bank für das Jahr 2025 ein Angebotsdefizit am Lithium-Markt in Aussicht gestellt haben. Da es somit zu Engpässen kommen könnte, dürfte die Lithium-Preise in den kommenden Jahren eher steigen als fallen.

Die Branche ist also in Bewegung und dementsprechend bieten sich für antizyklisch orientierte Anleger hier große Chancen. Viele Aktien sind deutlich von ihren Hochs aus dem Vorjahr zurückgekommen, obwohl gerade die Produzenten Umsätze und Gewinne stetig steigern. Diese Entwicklung trifft auch auf viele Aktien aus der zweiten Reihe zu. So entwickelt Arcadia Minerals zahlreiche Batteriemetallprojekte in Namibia, einer der besten Jurisdiktionen für Mining in der Welt. Das australische Unternehmen hat dabei mit dem Bau der ersten Mine Swanson (Tantal) bereits begonnen. Hier konnte Arcadia Minerals jüngst die Finanzierung mit dem Partner HeBei Xinjian Construction CC sichern. Und auch das jüngste Erkundungsprogramm brachte positive Ergebnisse. So wurden Pegmatite mit einer hohen Tantal- und Lithiummineralisierung entdeckt. 2025 soll dort die Produktion starten. Daneben ist man bereits beim Lithium Clay-Projekt Bitterwasser gut aufgestellt. Hier besitzt Arcadia Minerals eine JORC-konforme Mineralressource mit 327.284 LCE-Tonnen, hat aber noch deutliches Explorationspotenzial. Die Aktie von Arcadia Minerals gehört zu den kleineren Rohstofffirmen, die derzeit vom Markt wenig beachtet werden, aber langfristig von den großen Wirtschaftstrends profitieren sollten. Sie wird in Australien und Deutschland gehandelt.

