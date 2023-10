DJ Volkswagen Kernmarke mit sinkendem Gewinn im 3. Quartal

FRANKFURT (Dow Jones)--Volkswagen hat mit seiner Kernmarke in den ersten neun Monaten dank deutlich besserer Autoverkäufe mehr umgesetzt und verdient. Im dritten Quartal sank der Gewinn der Marke laut Mitteilung aber wegen Produktionsausfällen infolge Lieferproblemen und höherer Produktionskosten: Das operative Ergebnis sackte auf 2,13 Milliarden von 2,46 Milliarden Euro ab. In der gesamten Markengruppe Core, in der neben der Hauptmarke VW auch Skoda, Seat/Cupra auch die VW-Transportersparte zusammengefasst sind, stieg der operative Gewinn in den ersten neun Monaten um ein Drittel, die Marge erreichte 4,9 nach 4,6 Prozent 2022.

"Mit der derzeitigen Profitabilität können und dürfen wir nicht zufrieden sein - hier müssen wir entschlossen gegensteuern", sagte Markenchef Thomas Schäfer laut Mitteilung. VW will mit dem sogenannten Performance Programm die Kernmarke auf Profit trimmen. Aktuell laufen noch Gespräche mit dem Betriebsrat über konkrete Maßnahmen.

Im laufenden Gesamtjahr soll die Markengruppe den weiteren Angaben zufolge die Rendite im Vergleich zum Vorjahr (3,5 Prozent) steigern. "Langfristig streben wir für die Markengruppe Core unverändert eine ehrgeizige operative Rendite von 8 Prozent an", bekräftigte Patrik Andreas Mayer, Finanzchef der Markengruppe Core.

