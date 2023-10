PARIS (dpa-AFX) - Aktien von Sanofi sind im frühen Handel unter Druck gekommen. Zuletzt büßte der Wert 15,6 Prozent auf 84,90 Euro ein. Die Aktie sank damit in den Bereich um 85 Euro, der in der Vergangenheit wiederholt Unterstützung geboten hatte. Der Einbruch zog auch den Pharmasektor insgesamt nach unten, wobei sich Schwergewichte wie Roche und Novartis kaum beeindruckt zeigten und zulegten, was den unternehmensspezifischen Charakter des Kurseinbruchs unterstreicht.

Analyst Colin White von der UBS bezeichnete die Zahlen für das dritte Quartal als etwas unter den Erwartungen liegend. Wichtiger dürfte aber der enttäuschende Ausblick für 2024 sein, so Richard Vosser von JPMorgan . Für 2025 habe das Unternehmen zudem das Ziel für die operative Marge aus dem laufenden Geschäft (Business Operating Income) gesenkt. Die dafür verantwortlichen erhöhten Investitionen in Forschung und Entwicklung seien zwar prinzipiell positiv, doch der Markt dürfte sich auf die negativen Auswirkungen auf den Gewinn je Aktie konzentrieren.

Die geplante Abspaltung der Sparte Consumer Healtcare sei unterdessen günstig. Damit komme das Unternehmen einem von den Märkten erhofften Schritt nach, fügte Peter Welford von Jefferies hinzu./mf/jha/