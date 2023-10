Suzano, der weltweit größte Hersteller von Marktzellstoff, kündigt heute an, dass er 490 Mio. R$ (ca. 100 Millionen US$) in eine neue Flockenzellstoffanlage investieren will.

Mit der neuen Kapazität will Suzano die steigende weltweite Nachfrage befriedigen und die Nachhaltigkeitsstandards für saugfähige Körperpflegeprodukte, einschließlich Baby- und Erwachsenenwindeln, Damenhygiene und Haustiereinlagen, verbessern.

Mit dieser Investition wird der Umbau einer BHKP-Zellstoffanlage im Werk Limeira in eine Flex-Maschine zur Herstellung von Eucafluff® oder BHKP von Suzano unterstützt. Suzanos jährliche Produktionskapazität für Flockenzellstoff steigt dann von 100.000 auf 440.000 Tonnen, wobei die Produktion voraussichtlich im vierten Quartal 2025 anlaufen wird.

Der weltweite Fluff-Markt wird derzeit auf 6,4 Millionen Tonnen jährlich geschätzt, mit einem prognostizierten CAGR von 4,2 für die nächsten Jahre, wie unabhängige Berater berichten. Dies wird vor allem durch das Wachstum bei Windeln für Erwachsene gefördert, das auf die alternde Bevölkerung und eine wachsende Mittelschicht zurückzuführen ist, die weltweit mehr Hygieneprodukte verwendet.

Eucafluff® ist der erste gebleichte Kraftzellstoff der Welt, der zu 100 aus gepflanztem Eukalyptus hergestellt wird. Es ist das Ergebnis von fast 15 Jahren Forschung bei Suzano. Studien und Markttests zur Anwendung von Eucafluff® in Produkten führender globaler Hygienemarken haben gezeigt, dass Eucafluff® mehrere Vorteile bietet, wie z. B. Flüssigkeitsrückhaltung (Rücknässung), Komfort und Diskretion.

Eucafluff® von Suzano steht auf der Liste der Rohstoffe, die für die Verwendung in Einweg-Körperpflegeprodukten zugelassen sind, die dem EU-Umweltzeichen und dem Nordic Swan-Label entsprechen. Diese offiziellen europäischen Zertifizierungssysteme zeichnen Produkte aus, die über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg hohe Umweltstandards erfüllen, einschließlich eines vergleichsweise geringeren Verbrauchs an fossiler Energie und Kohlenstoffemissionen sowie eines geringeren Wasserverbrauchs und Flächenverbrauchs als Alternativen.

Leonardo Grimaldi, Executive Officer, Commercial Pulp, Fluff and Logistics bei Suzano, erklärte:

"Suzano ist bestrebt, in innovative Lösungen zu investieren, die sich positiv auf die Umwelt auswirken, Kosteneffizienz bieten und skalierbar sind. Eucafluff ist ein perfektes Beispiel dafür. Nach vielen Jahren der Forschung und Entwicklung ist es uns gelungen, Pionierarbeit bei der Verwendung von Fluff aus gepflanztem Eukalyptus zu leisten, dessen Eigenschaften die Produkte unserer Kunden in vielerlei Hinsicht aufwerten. Laufende Projekte mit mehreren globalen Kunden und die steigende Nachfrage nach Eucafluff haben uns zuversichtlich gemacht, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, um unsere Produktion zu erweitern."

