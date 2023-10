Bad Wimpfen (ots) -Zum wiederholten Male erzielen Lidl-Produkte sehr gute und gute Gesamtergebnisse bei der Stiftung Warentest ("test" 11/2023). So erhält die "Dentalux Seidenweiss 4-fach-Schutz" die Bestnote "Sehr gut" (1,3) und ist damit Testsieger unter den Weißmacher-Zahnpasten. Das Produkt der Lidl-Eigenmarke überzeugt mit seiner sehr guten Kariesprophylaxe durch enthaltenes Fluorid und der ebenso sehr guten Wirkung gegen Verfärbungen. Mit 0,85 Euro pro 125-Milliliter-Tube sticht es außerdem durch den sehr günstigen Preis positiv hervor.Auch im Food-Bereich überzeugen gleich zwei Lidl-Orangensäfte und erhalten jeweils das Gesamturteil "Gut". Unter den getesteten Direktsäften punktet der "Solevita Orange Premium mit Fruchtfleisch" mit einem "Gut" (2,0). Er überzeugt die Testpersonen durch seinen aromatischen, süß- und fruchtsäuerlichen Geschmack, der an frisch gepressten Saft erinnert. Mit einem Preis von 1,99 Euro pro Liter ist er zudem einer der günstigsten Direktsäfte im Test.Ebenso positiv fällt der "Fairglobe Orangensaft" unter den Produkten aus Orangensaftkonzentrat auf. Der Saft mit Fairtrade-Siegel besticht mit einem deutlichen fruchtsäuerlichen Geschmack, seiner Süße sowie leichten Herbe und erhält das Gesamturteil "Gut" (2,3).Erneut zeigt sich: Beste Qualität gibt es zum gewohnt günstigen Lidl-Preis.Weiteres Bildmaterial finden Sie im Lidl-Newsroom (https://unternehmen.lidl.de/pressreleases/2023/231027_stiwa_dentalux_solevita_fairglobe?startdate=&enddate=&category=307&search=).Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier (https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate).Pressekontakt:Pressestelle Lidl in Deutschland07063/931 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58227/5635879