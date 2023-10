FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 27.10.2023 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS RENISHAW PRICE TARGET TO 2920 (3450) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS STANDARD CHARTERED TARGET TO 850 (860) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS WPP PRICE TARGET TO 1050 (1150) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES BEAZLEY PLC PRICE TARGET TO 840 (760) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES HISCOX PRICE TARGET TO 1200 (1170) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES LANCASHIRE PRICE TARGET TO 720 (680) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 275 (270) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS BARRATT DEVELOPMENTS PRICE TARGET TO 465 (495) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS BELLWAY PRICE TARGET TO 2300 (2500) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS RECKITT TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 6400 (7170) PENCE - BERENBERG CUTS UNILEVER PRICE TARGET TO 5110 (5160) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS WPP PRICE TARGET TO 865 (885) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES CUTS RS GROUP PRICE TARGET TO 950 (975) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS EASYJET PRICE TARGET TO 500 (540) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS ST JAMES'S PLACE PRICE TARGET TO 795 (1063) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES TRAINLINE TO 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 300 (295) PENCE - KEPLER CHEUVREUX CUTS WPP PRICE TARGET TO 920 (1025) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES ST JAMES'S PLACE TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 735 (990) PENCE - UBS RAISES UNILEVER PRICE TARGET TO 3290 (3190) PENCE - 'SELL'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

Mega-Chance: Der Indien Report Ihre Chancen im größten Wachstumsmarkt: 3 indische Top-Aktien. Die Highlights dieses Spezialreports: 1. Indien als Wachstumsriese, 2. Indiens Wirtschaft boomt!, 3. 3 Top-Performance-Aktien. Jetzt kostenlos downloaden. Hier klicken