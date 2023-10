HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Safran nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 160 Euro belassen. Der französische Triebwerksbauer und Technologiekonzern habe aus seiner Sicht stark abgeschnitten, schrieb Analyst Philip Buller in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dabei hätten die Resultate im etwa im Rahmen der Markterwartungen gelegen./la/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2023 / 06:22 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000073272

