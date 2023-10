Neckarsulm (ots) -In der aktuellen Ausgabe des Verbrauchermagazins Stiftung Warentest standen Weißmacher Zahnpasten und Orangensaft im Fokus. Die Tests kennen dabei zwei Sieger: Die Zahncreme Whitening der Kaufland-Eigenmarke bevola erhielt die Note "sehr gut" (1,2) und der K-Favourites gekühlte Orangensaft mit Fruchtfleisch "gut" (2,0). Damit zählen die beiden Kaufland-Produkte jeweils zu den Testsiegern in ihren Kategorien.Im Test mit elf Weißmacher-Zahnpasten bewertete die Jury beim bevola-Produkt nicht nur die Kariesprophylaxe durch Fluorid und die Verpackung mit "sehr gut", sondern auch Entfernung von Verfärbungen und die Deklaration.Für den Test des Orangensafts nahmen die Tester 22 verschiedene Produkte unter die Lupe. Das Ergebnis: Der gekühlte Orangensaft von K-Favourites konnte insbesondere beim sensorischen Urteil mit "sehr gut" (1,5) mit einem aromatischen, kräftig fruchtigen Geschmack überzeugen, der an frisch gepressten Saft erinnert und erhielt insgesamt die Note "gut".Pressekontakt:Kaufland UnternehmenskommunikationAlisa GötzingerRötelstraße 3574172 NeckarsulmTelefon +49 7132 94-921487presse@kaufland.deOriginal-Content von: Kaufland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/111476/5635930