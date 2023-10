Tesla hat den Preis seines Model Y Performance-Sport in China um knapp 2.000 Euro erhöht. Das teilte das Unternehmen am Freitag auf seiner Website mit. Damit kehrt der Musk-Konzern ähnlich wie bereits in den USA geschehen, auch in China eine Preissenkung um, die erst im August vorgenommen wurde.Die fortgeschrittenste Variante des elektrischen SUVs kostet nun 363.900 Yuan (47.000 Euro), im Vergleich zu 349.900 Yuan (45.300 Euro) zuvor. Tesla hatte den Preis vor zwei Monaten von exakt um diese Summe ...

