Ein sich zuspitzender Krieg zwischen Israel und der Hamas könnte die Weltwirtschaft in eine Rezession stürzen und den Aktienmarkt um 20 Prozent crashen lassen, warnt ein Wirtschaftswissenschaftler von EY.Der Krieg zwischen Israel und der Hamas könnte weltweite wirtschaftliche Folgen haben. Diese könnten so gravierend sein, dass sie die Welt wieder in eine Rezession stürzen, den Ölpreis auf 150 US-Dollar ansteigen lassen und die Aktienkurse um etwa 20 Prozent drücken könnten, sagte Gregory Daco, Chefökonom von EY-Parthenon gegenüber Yahoo Finance. Selbst Unternehmen, die nicht im Nahen Osten tätig seien, würden dann von den wirtschaftlichen Folgen betroffen sein. "Wenn Ihr Markt zu 90 …