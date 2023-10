NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Eni nach Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Der Ölkonzern habe ein robustes drittes Quartal hinter sich, in dem er mit dem bereinigten operativen Ergebnis (Ebit) und dem Nettoergebnis positiv überrascht habe, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Barmittelentwicklung habe ihn etwas enttäuscht, dürfte aber der Konsensschätzung entsprechen. Zudem wolle Eni beim Rückkauf eigener Aktien einen Zahn zulegen./gl/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2023 / 02:23 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2023 / 02:23 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: IT0003132476

