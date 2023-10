NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Vinci nach Quartalszahlen von 130 auf 124 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Umsatzkennziffern des Bau- und Infrastrukturkonzerns hätten im Rahmen seiner Erwartungen gelegen, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sie berücksichtige bei ihren Schätzungen nun aber französische Steuern für Mautstraßen ab 2024./edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2023 / 22:19 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2023 / 22:19 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000125486

Mega-Chance: Der Indien Report Ihre Chancen im größten Wachstumsmarkt: 3 indische Top-Aktien. Die Highlights dieses Spezialreports: 1. Indien als Wachstumsriese, 2. Indiens Wirtschaft boomt!, 3. 3 Top-Performance-Aktien. Jetzt kostenlos downloaden. Hier klicken