Nach einem enttäuschenden Jahresausblick sind die Aktien des Immobilienfinanzierers Hypoport kurzfristig eingebrochen. Dann erholten sie sich jedoch schlagartig. Bietet die Aktie eine Kaufgelegenheit? Der Finanzdienstleister Hypoport spürt weiterhin die Schwäche am Immobilienmarkt aufgrund der deutlich gestiegenen Zinsen und der hohen Inflation. Wie das Unternehmen am späten Donnerstag mitgeteilt hat, rechnet der Hypoport-Vorstand angesichts der schwächeren Entwicklung im dritten Quartal nun für das Gesamtjahr mit einem Umsatzrückgang von bis zu 25 Prozent. Bislang hatte Hypoport hier mit einem Rückgang von bis zu 15 Prozent gerechnet. Das EBIT soll in einer Bandbreite von zehn bis 15 …