Vossloh meldete im dritten Quartal gute Ergebnisse. Umsatz und EBIT entsprachen den vorläufigen Ergebnissen, obwohl sich die Umsatz- und Auftragsdynamik gegenüber dem starken zweiten Quartal erwartungsgemäß verlangsamte. Das Unternehmen verzeichnete im 3. Quartal einen guten Auftragseingang von 257 Mio. Euro (-5 % ggü. Vorjahr), der von einem Rahmenvertrag in Deutschland, einem Großauftrag für Schienenbefestigungssysteme aus China und dem Ausbau des Marktanteils auf dem dänischen Weichenmarkt profitierte. Auch die Cashflow-Situation verbesserte sich in den ersten neun Monaten aufgrund der guten operativen Entwicklung und eines verbesserten w/c-Managements. Vossloh bestätigte seine kürzlich angehobene Prognose für das Geschäftsjahr 23, in der das Unternehmen seine Umsatzprognose um 3 % und die EBIT-Prognose um 7 % in der Mitte des Jahres angehoben hatte; dies deutet immer noch auf eine Verlangsamung bzw. einen Rückgang im vierten Quartal hin, was auf eine schwierige Vergleichsbasis zurückzuführen ist. Insgesamt waren die Q3-Ergebnisse zufriedenstellend und zeigen erneut, dass sich Vossloh im Sweet Spot eines strukturell wachsenden Marktes befindet. Die Analysten von AlsterResearch empfehlen weiterhin KAUFEN mit einem unveränderten Kursziel von EUR 52,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Vossloh%20AG





