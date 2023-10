MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Wacker Chemie nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 170 Euro belassen. Angesichts der mäßigen Aussichten für das vierte Quartal seien weitere Anpassungen der Konsensschätzungen notwendig, schrieb Analyst Konstantin Wiechert in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auch die Indikationen des Chemieunternehmens für 2024 seien negativ. Günstig wäre unterdessen ein Industriestrompreis./mf/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2023 / 07:41 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000WCH8881

Mega-Chance: Der Indien Report Ihre Chancen im größten Wachstumsmarkt: 3 indische Top-Aktien. Die Highlights dieses Spezialreports: 1. Indien als Wachstumsriese, 2. Indiens Wirtschaft boomt!, 3. 3 Top-Performance-Aktien. Jetzt kostenlos downloaden. Hier klicken