Berlin (ots) -- Informationsportal untersucht die beliebtesten Kostüme im DACH-Raum und vergleicht die Preise für die beliebtesten Halloween-Kostüme in Deutschland- Wednesday-Kostüme werden im DACH-Raum am häufigsten gegoogelt- Shrek-Verkleidungen sind am teuersten, Eminem-Outfits am günstigstenHalloween - die Nacht des Grauens - steht wieder vor der Tür und das bedeutet: Verkleiden. Das beliebteste Kostüm, in das Deutsche, Österreicher und Schweizer schlüpfen möchten, ist das der Schülerin Wednesday Addams aus der beliebten Netflix-Serie. Das hat das Informationsportal Betrugstest (www.betrugstest.com) herausgefunden. Dafür wurde das Suchvolumen von über 500 Halloween-Kostümen im DACH-Raum analysiert und anschließend die Preise der beliebtesten Outfits untersucht.Wednesday-Kostüme sind im DACH-Raum am beliebtesten165.000 Mal wurde von den Deutschen nach Halloween-Kostümen gegoogelt. Das am häufigsten gesuchte Kostüm war das von Wednesday mit 49.500 Suchanfragen. Auf Platz zwei und drei folgen Harley Quinn- und Harry Potter-Kostüme, die beide 22.200 Mal gegoogelt wurden. Die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft, Spider-Man, und Batmans Erzfeind, der Joker, folgen mit Suchvolumen von 18.100 und 14.800. Deutlich unbeliebter sind die Kostüme von Morbius und der Mumie, die seit letztem Halloween gerade einmal 20 Suchanfragen aufweisen.Im österreichischen und schweizer Raum sieht es ganz ähnlich beim ersten Platz aus: Die Wednesday-Kostüme erfreuen sich hier der größten Beliebtheit (3.600 und 1.600 Suchanfragen). Auch Harley Quinn, Harry Potter, Spider-Man und der Joker finden sich in den österreichischen Top Five wieder. Erst ab Platz sechs macht sich der Ländervergleich bemerkbar: In Österreich reihen sich dann Hexen-, Cowboy- und traditionelle Krampuskostüme mit 1000 Google-Suchanfragen ein.In der Schweiz sind in diesem Jahr neben Harley Quinn, Harry Potter und Spider-Man (Suchvolumen bei 1.300) außerdem Hexen-, Joker- und Teletubbiekostüme auf dem Vormarsch. Hier beläuft sich das Suchvolumen auf 1.000 und bzw. auf jeweils 880. Vampir-, Cowboykostüme weisen Suchvolumina von jeweils 720 auf. Teufels- und Cleopatrakostüme schließen hier die Top Ten mit 590 Googleanfragen ab.Shrekkostüme sind am teuerstenWer sich dem Disneytraum hingeben möchte und als Shrek an Halloween aufschlägt, muss besonders tief in die Taschen greifen: mit 92,03 Euro ist die Verkleidung als Oger im Durchschnitt am teuersten. Obelix- und Hellraiser-Verkleidungen ordnen sich ebenfalls mit 79,36 und 78,98 Euro in diesem Preissegment ein. Superheldenkostüme des Marvel- bzw. DC-Universums schonen das Portemonnaie ebenfalls nicht. Die Preise für eine Verkleidung als Black Widow und als Flash liegen bei jeweils 76,34 und 72,76 Euro.Der durchschnittliche Kostümpreis liegt in Deutschland bei 24,40 Euro. Somit kosten Masken und Gewänder von Prinzessin Leia, Scooby-Doo und Aquaman mit 70,93, 70,88 und 69,35 Euro deutlich mehr. Die Top Ten der teuersten Outfits komplettieren der Donnergott Thor und die Addams Family mit einem Durchschnittspreis von 67,15 bzw. 66,43 Euro. Den günstigen Gegenpol stellt Eminem dar. Gerade einmal 4,89 Euro müssen investiert werden, um den Rapper aus Amerika nachzuahmen. Magic Mike- und Snoop Dogg-Verkleidungen sind ähnlich günstig: Die Accessoires sind bereits für 5,80 und 5,89 Euro zu haben - exklusive Sixpack.Alle Ergebnisse des Vergleichs finden Sie unter folgendem Link https://www.betrugstest.com/magazin/halloween-outfit-analyse-2023.htmlÜber die UntersuchungFür den Vergleich wurden zunächst über 500 Kostüme über Google Analytics für den deutschen, österreichischen und schweizer Raum von Oktober 2022 bis September 2023 untersucht. Anschließend wurden über 170 Kostüme mit dem höchsten Suchvolumen in Deutschland herausgezogen. Im nächsten Schritt wurden je drei Preise pro Verkleidung auf den Plattformen amazon.de, otto.de und kostüme.de herausgesucht. Im letzten Zug wurde dann die Summe aller Preise auf den jeweiligen Plattformen gebildet und miteinander verglichen.Über Betrugstest.comBetrugstest.com ist eine Informationsplattform zur Qualitätskontrolle von Anbietern aus diversen Digitalbranchen wie Dating-Webseiten, Online-Brokern oder Glücksspielanbietern. 2015 gegründet, erstellt das Unternehmen ausführliche Testberichte hinsichtlich Qualität und Betrug für Angebote aus ganz Europa und darüber hinaus.