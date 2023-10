© Foto: picture-alliance/ dpa | Wolfram Steinberg



Volkswagen hat gestern seine endgültigen Zahlen für das dritte Quartal veröffentlicht. Analysten reagieren und passen ihre Kursziele an. Rein, raus oder an der Seitenlinie bleiben?Das Analyseinstitut Jefferies hat seine Empfehlung für die VW-Aktie nach Veröffentlichung der endgültigen Quartalszahlen mit "Kaufen" und einem Zielkurs von 150 Euro bestätigt. Die Ergebnisse des Fahrzeugherstellers entsprachen den Erwartungen, so der Analyst Philippe Houchois. Die amerikanische Bank JPMorgan hat das Kursziel von 193 Euro auf 160 Euro reduziert, die Einstufung der Aktie jedoch auf "Übergewichten" belassen. Nach Auswertung der Unternehmenszahlen hat der Analyst Jose Asumendi seine Gewinnprognosen …