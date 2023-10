Emittent / Herausgeber: ibw - Informationszentrale der Bayerischen Wirtschaft e. V. / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

bayme vbm Pressemitteilung zum M+E Forum 2023: Künstliche Intelligenz Schlüsseltechnologie des 21. Jahrhunderts



27.10.2023

M+E Forum 2023: Künstliche Intelligenz Schlüsseltechnologie des 21. Jahrhunderts

Hatz: "Müssen Digitalisierungsschub nutzen und Zukunftstechnologien ausbauen"



(München, 27.10.2023). Der frisch wiedergewählte Präsident der bayerischen Metall- und Elektroarbeitgeberverbände bayme vbm, Wolfram Hatz, hat auf dem "M+E Forum 2023" auf die Bedeutung der Künstlichen Intelligenz (KI) für Wirtschaft und Gesellschaft hingewiesen: "Sie ist die Schlüsseltechnologie des 21. Jahrhunderts. In ihr liegt das Potenzial, stärkere Veränderungen hervorzurufen als alle anderen technologischen Entwicklungen unserer Zeit. Wir müssen die KI nutzbar machen, um von ihr zu profitieren und ihre Wachstumschancen zu ergreifen."



bayme vbm verweisen auf die vielfältigen Möglichkeiten der Nutzung von KI: Datenverarbeitungsprozesse, gesteuerte Produktion, automatische Texterzeugung, Entwicklung von Software und vieles mehr. "Umfragen zeigen, dass der Einsatz von KI aktuell noch ein Schattendasein führt. Lediglich drei Prozent des bayerischen Industrie-Dienstleistungsverbunds nutzen diese. Doch über ein Viertel plant den Einsatz", erklärte Hatz und fügte hinzu: "Für die zukünftige Nutzung müssen wir jetzt die richtigen politischen Weichen stellen. Wir brauchen leistungsstarke digitale Netze, müssen den Regulierungswahnsinn beenden und die Forschung konsequent fördern. Die Hightech-Agenda der bayerischen Staatsregierung ist dafür der richtige Ansatz."



Ein weiteres Thema des M+E Forums war die "Geschäftsmodell-Transformation". Damit ist die Neugestaltung des betrieblichen Kerngeschäfts gemeint. "Wir leben in bewegten Zeiten. Betriebe und Mitarbeiter müssen sich stetig weiterentwickeln. Dabei bietet die Transformation enorme Potenziale für Arbeitsprozesse: Diese werden einfacher, reibungsloser und schneller. Der Nutzen ist messbar durch weniger Ausfälle und Effizienzsteigerungen. Wir sind überzeugt, dass die digitale Transformation die wichtigste Wachstumschance für Deutschland und seine produzierenden Unternehmen ist", betonte Hatz.



bayme vbm unterstützen ihre Mitglieder mit einem attraktiven Angebot an Serviceleistungen in der Transformation. So zeigt zum Beispiel das "Handbuch Industrie 4.0", welche Schritte ein Unternehmen hin zu einem smarten digitalen Geschäftsmodell gehen muss. Mit den Projekten Fachkräftesicherung+ und transform.by unterstützen bayme vbm die Unternehmen aktiv in der Transformation. "Der Wandel des Geschäftsmodells wird kein Selbstläufer sein. Es wird Mühen und Kraftanstrengungen brauchen. Die Chancen überwiegen aber und sind eine unerlässliche Investition in die Zukunft", so Hatz abschließend.



Kontakt: Tobias Rademacher, Tel. 089-551 78-399, E-Mail: tobias.rademacher@ibw-bayern.de





