NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Amazon nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 175 US-Dollar belassen. Die Kostendisziplin des Handelsriesen mache sich vor allem im weit besser als erwartet ausgefallenen operativen Ergebnis bemerkbar, schrieb Analyst Brent Thill in einer am Freitag vorliegenden Studie. Den Ausblick auf das Schlussquartal wertet er zwar als durchwachsen. Er sieht die Aktie aber durch die erwartete Beschleunigung im Cloud-Geschäft sowie den Rückenwind durch das Thema Künstliche Intelligenz (KI) gestützt./gl/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2023 / 22:54 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2023 / 00:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US0231351067

