ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Unilever von 3190 auf 3290 Pence angehoben, die Einstufung aber auf "Sell" belassen. Die Aussagen des Konsumgüterherstellers zur strategischen Ausrichtung deuteten mehr auf ein "Weiter so" hin als auf eine revolutionäre Veränderung, schrieb Analyst Guillaume Delmas in einer am Freitag vorliegenden Studie. Es gebe weiterhin Wettbewerbsprobleme und Risiken für die Margenerwartungen. Insgesamt ergäben sich anderswo im Sektor bessere Anlagemöglichkeiten./la/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2023 / 02:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2023 / 02:23 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB00B10RZP78

