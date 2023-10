Im Zeitalter von DIY-Technologie und Retrotrends gibt es nun eine aufregende Möglichkeit, die Nostalgie der Gameboy-Kamera wiederzubeleben. Erinnert ihr euch noch an die ikonische Gameboy-Kamera, die einst auf der kleinen Handheld-Konsole thronte und wie ein großes, glubschiges Auge in die Gegend starrte. Dank des Modders und Gameboy-Fotografen Christopher Graves können interessierte Bastler jetzt auch in die Welt der Selfmade-Pixelfotografie eintauchen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...