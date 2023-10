Freising (ots) -Das E-Geld-Institut PayCenter hat ein wegweisendes Produkt zur bargeldlosen Ausgabe von Sachleistungen entwickelt. Die Bezahlkarte, eine Mastercard® auf Guthabenbasis bietet individuelle Einstellungsmöglichkeiten und einen auf ChatGPT basierenden Chatbot. Dieser Chatbot unterstützt Asylbewerber in ihrer jeweiligen Landessprache, wodurch die Verwaltung der Städte entlastet wird. Die ersten Bezahlkarten werden voraussichtlich Anfang des kommenden Jahres bei den ersten Städten und Gemeinden zum Einsatz kommen.Entlastung von Ausgabestellen durch die Ausgabe von Sachleistungen anstelle von BargeldStädte und Gemeinden, die eine hohe Anzahl an Geflüchteten betreuen, stehen vor der Herausforderung, dass die Ausgabe von Geldern die logistischen und personellen Kapazitäten vor Ort erschöpft. Neben buchhalterischen Herausforderungen durch den hohen manuellen Verwaltungsaufwand bilden sich oft lange Warteschlangen vor den Ausgabestellen, da die Bargeldausgabe an die Asylbewerber viel Zeit in Anspruch nimmt.Die Bezahlkarte zur Ausgabe von bargeldlosen Sachleistungen für LeistungsempfängerDie PayCenter GmbH verfügt als eines der führenden deutschen E-Geld-Institute über mehr als zehn Jahre Erfahrung im Bereich von Mastercards auf Guthabenbasis und ist bereits als Anbieter von Sachbezugskarten zur Mitarbeitermotivation als Gehaltsextra etabliert. Diese Expertise ermöglicht einen schnellen Markteintritt im Bereich der Bezahlkarten für Geflüchtete.Die Bezahlkarte der PayCenter ist eine Mastercard auf Guthabenbasis zur Ausgabe der Bezüge als Sachleistung anstelle von Bargeld. Die Karte kann nur im Guthaben geführt werden, womit eine Verschuldung ausgeschlossen ist. Alle Überweisungen zu Lasten des Kartenguthabens sind ausgeschlossen. Die Bezahlkarte ist als physische Plastikkarte im individuellen Wunschdesign sowie als virtuelle Karte verfügbar, die via App verwaltet werden kann.Die Karten werden direkt bei Ausgabe aktiviert, sodass Leistungsempfänger unverzüglich Einkäufe tätigen können. Die Bezahlung mit der Karte ist bei allen definierten Mastercard Akzeptanzstellen möglich, sowohl online als auch bei lokalen Händlern.Vorteile und Einstellungsmöglichkeiten der KartenDie PayCenter Bezahlkarte bietet den Städten maximale Flexibilität. Die Ausgabestellen können Einsatzgebiete und Zahlungsmöglichkeiten der Karten über ein Verwaltungs-Frontend selbst nach ihren Bedürfnissen definieren. Die Bezahlkarte kann von den Asylbewerbern über ein Webfrontend oder eine App verwaltet werden. Die Einbindung der Karte ermöglicht sogar die Zahlung mit dem Smartphone.Um die Stadtverwaltungen bei der Betreuung der Asylbewerber zu entlasten, bietet das Produkt der PayCenter einen Support via Chat in den jeweiligen Landessprachen der Flüchtlinge. Dank der Sprachmodelle von OpenAI wird die eingegebene Sprache erkannt und die Antworten in derselben Sprache gegeben. Der auf die Kartennutzung trainierte Chatbot mit aktuell 86 verfügbaren Sprachen entlastet die Sachbearbeiter und gewährleistet eine 24/7 Betreuung der Asylbewerber.Dr. Peter Schönweitz, geschäftsführender Gesellschafter der PayCenter GmbH erklärt: "Wir freuen uns, mit der Bezahlkarte eine Entlastung für die Verwaltung der Städte zu schaffen. Wir bringen ein Produkt in den Markt, das maximale Flexibilität durch Einstellungsmöglichkeiten bietet und mit dem unterstützenden Chatbot eine umfassende Betreuung der Asylbewerber garantiert. Unser Produkt ist damit bundesweit skalierbar. Wir sind überzeugt davon, dass unser Produkt einen Mehrwert bietet und die geeignete Lösung für die von den Ländern geforderte einheitliche Bezahlkarte für Geflüchtete darstellt."Weitere Informationen zur Bezahlkarte und über die PayCenter GmbH erhalten Sie unter: https://bezahlkarte.info/. Bei Interesse an der Bezahlkarte steht Ihnen PayCenter unter folgendem Link für einen ersten Beratungstermin zur Verfügung: https://calendly.com/liameder/bezahlkarte-kennenlernen.Die PayCenter GmbH ist ein von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) reguliertes deutsches E-Geld-Institut, das Zahlungsdienste mit Debit Mastercards und Onlinekonten anbietet sowie mobile Bezahlverfahren und Pfändungsschutzkonten (P-Konten) bereitstellt. Sowohl Privat- als auch Firmenkunden werden mit innovativen und kundenspezifischen Produkten bedient. Über 45 Mitarbeitende sind im Bereich Zahlungsverkehr und Kundenbetreuung tätig.Mehr Informationen zur PayCenter GmbH unter: https://www.paycenter.de/ueber-uns/