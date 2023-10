MSCI Inc. (NYSE: MSCI), ein führender Anbieter von geschäftskritischen Entscheidungshilfen und Dienstleistungen für die globale Investmentgemeinschaft, gab heute bekannt, dass die MSCI Nigeria-Indizes in einem Schritt mit der Indexüberprüfung im Februar 2024 von Frontier Markets in den Status eines eigenständigen Markts reklassifiziert werden.

Diese Schlussfolgerung ergibt sich aus den Rückmeldungen der Marktteilnehmer im Rahmen der kürzlich durchgeführten erweiterten Konsultation zu einem Vorschlag für die Neuklassifizierung des Marktes für die MSCI Nigeria Indizes.

Seit März 2020 haben die Liquiditätsprobleme auf dem nigerianischen Devisenmarkt die Zugänglichkeit des nigerianischen Aktienmarktes immer wieder beeinträchtigt, was zu anhaltenden Problemen bei der Kapitalrückführung und einer erheblichen Differenz zwischen dem offiziellen und dem parallelen Wechselkurs der nigerianischen Naira geführt hat. Dies hat dazu geführt, dass internationale institutionelle Anleger immer wieder mit der Replizierbarkeit und Investierbarkeit der MSCI Nigeria Indizes und anderer Indizes, in denen sie enthalten sind, konfrontiert sind.

Am 22. Juni 2023 gab MSCI bekannt, dass die Rückmeldungen der Marktteilnehmer, die im Rahmen der von Juni 2022 bis Juni 2023 durchgeführten ersten Konsultation eingeholt wurden, darauf hindeuteten, dass die begrenzte Zugänglichkeit des nigerianischen Aktienmarktes die Herausnahme der MSCI Nigeria Indizes aus den MSCI Frontier Markets Indizes rechtfertigen würde. MSCI verlängerte jedoch den Konsultationszeitraum bis zum 29. September 2023, um mehr Zeit für die Stabilisierung der Liquiditätssituation auf dem nigerianischen Devisenmarkt nach den von der Zentralbank von Nigeria am 14. Juni 2023 angekündigten Maßnahmen einzuräumen. Während des verlängerten Konsultationszeitraums beobachteten die Marktteilnehmer keine signifikanten Verbesserungen der Devisenliquidität, was bestätigt, dass die Leichtigkeit der Kapitalzuflüsse und -abflüsse in den MSCI Nigeria Indexes nicht den Standards entspricht, die man von Frontier Markets erwartet. Dies hat zu der Entscheidung von MSCI geführt, die MSCI Nigeria-Indizes neu zu klassifizieren.

Um die Replizierbarkeit des Index zum Zeitpunkt der Neueinstufung zu erleichtern, wird MSCI jedes nigerianische Wertpapier aus den MSCI Frontier Markets-Indizes zu einem Preis streichen, der zum Börsenschluss am 29. Februar 2024 effektiv Null beträgt. Weitere Informationen hierzu und weitere Details zur Umsetzung der Neueinstufung werden zu einem Zeitpunkt bekannt gegeben, der näher an der Neueinstufung liegt.

Über MSCI

MSCI ist ein führender Anbieter von wichtigen Entscheidungshilfen und Dienstleistungen für die globale Investmentgemeinschaft. Mit mehr als 50 Jahren Erfahrung in den Bereichen Research, Daten und Technologie ermöglichen wir unseren Kunden, bessere Anlageentscheidungen zu treffen, indem wir sie in die Lage versetzen, die wichtigsten Risiko- und Renditetreiber zu verstehen und zu analysieren und selbstbewusst effektivere Portfolios aufzubauen. Wir entwickeln branchenführende, researchgestützte Lösungen, mit denen unsere Kunden Einblicke in den gesamten Anlageprozess gewinnen und die Transparenz verbessern können.

Das Verfahren zur Einreichung einer förmlichen Indexbeschwerde ist auf der Seite zur Indexregulierung auf der MSCI-Website zu finden: https://www.msci.com/index-regulation.

