Bonn (ots) -Eine gute Stoffwechsel- und Eutergesundheit von Milchkühen ist unerlässlich und Basis für den betrieblichen Erfolg. Dabei haben beide Themen eine hohe wirtschaftliche und tierschutzrechtliche Relevanz. Schon kleine und kostengünstige Maßnahmen können große Effekte erzielen und zu einer stabilen Tiergesundheit beitragen.Ein Onlineseminar der Initiative Gesundes Kalb | Gesunde Kuh will hierzu Wissen für die Praxis vermitteln. Das Seminar richtet sich an alle Milchkuhhalter, Tierärzte, Berater und alle, die sich für eine gesunde Milchkuh interessieren. Es findet am Montag, den 27. November 2023 von 13:00 bis 14:30 Uhr statt. Die Teilnahme ist kostenfrei.Dr. Peter Heimberg, Tiergesundheitsdienste, Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen wird über wesentliche Bausteine für eine stabile Stoffwechselgesundheit vortragen.Prof. Dr. Volker Krömker, Professur für Produktion, Tierernährung und -gesundheit, Universität Kopenhagen wiederholt seinen Vortrag des erfolgreichen Auftaktes bei der EuroTier 2022 über wichtige Aspekte für eine stabile Eutergesundheit bei der Milchkuh.Weitere Informationen und Registrierung für das Onlineseminar: https://ots.de/iVVR4qDie Initiative Gesunde Kalb | Gesunde Kuh wurde im Herbst 2022 gemeinsam vom Bundesverband Rind und Schwein (BRS) und dem Bundesverband für Tiergesundheit (BfT) initiiert. Sie soll Landwirten eine schnelle Orientierung zu den wichtigsten Eckpunkten einer gesunden Milchrinderhaltung und Kälberaufzucht geben.Über die Projektpartner:Der Bundesverband Rind und Schwein e.V. (BRS) ist der Dachverband für die deutsche Rinder- und Schweineproduktion. Aufgabe des Bundesverbandes ist es, die deutsche Tierzucht und Tierhaltung - insbesondere für die Tierarten Rind und Schwein - zu fördern. Ziel ist der Erhalt der deutschen Tierhaltung, die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Mitgliedsorganisationen sowie die Unterstützung bei der nachhaltigen Erzeugung qualitativ hochwertiger Produkte. Der Bundesverband versteht sich als Mittler der Interessen der Mitglieder und Dritten (Gesellschaft, Politik, Wissenschaft und anderen Fachverbänden) auf nationaler und internationaler Ebene.Der Bundesverband für Tiergesundheit e.V. (BfT) vertritt die führenden Hersteller von Tierarzneimitteln (Pharmazeutika und Biologika), Diagnostika und Futterzusatzstoffen in Deutschland. Der Bundesverband engagiert sich für einen verantwortungsvollen Umgang mit Tierarzneimitteln und für wissensbasierte und innovationsfreundliche Rahmenbedingungen, um die Bereitstellung qualitativ hochwertiger Produkte für die Gesundheit und das Wohlergehen von Nutz-, Klein- und Heimtieren zu gewährleisten. Der BfT möchte so zu einem aktiven und unbeschwerten Zusammenleben von Menschen und ihren Tieren sowie zur Bekämpfung von Tierseuchen, und zu einer sicheren, qualitativ hochwertigen und Ressourcen schonenden Nahrungsmittelversorgung beitragen.