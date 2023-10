Bitcoin Bull Run bestätigt? BTC-Dominanz steigt auf

Die Welt der Kryptowährungen ist bekannt für ihre Volatilität und unvorhersehbaren Marktzyklen. In diesem dynamischen Umfeld zieht der jüngste Anstieg der Bitcoin-Dominanz die Aufmerksamkeit von Anlegern und Analysten gleichermaßen auf sich.

In diesem Artikel werfen wir einen detaillierten Blick auf die aktuellen Marktbedingungen und analysieren, ob der Anstieg der Bitcoin-Dominanz tatsächlich als Vorläufer eines bevorstehenden Bullenmarktes angesehen werden kann. Wir betrachten die zugrunde liegenden Faktoren, die zu dieser Entwicklung beitragen, und was dies für Anleger und die gesamte Kryptowährungslandschaft bedeutet.

Bitcoin beherrscht den Markt: Höchststand der Dominanz seit über zweieinhalb Jahren

Bitcoin (BTC) hat auf dem Kryptowährungsmarkt eine beeindruckende Dominanz erreicht. Mit einem Marktanteil von 54 %, dem höchsten Stand seit mehr als zweieinhalb Jahren, hebt sich die führende digitale Währung deutlich von anderen Kryptowährungen ab.

Laut Daten von CoinMarketCap liegt die aktuelle Marktbeherrschung von Bitcoin bei 53,76 %, was einem leichten Rückgang von fast 1 % gegenüber dem Vortag entspricht. Im Tagesverlauf konnte Bitcoin sogar eine Dominanz von bis zu 54,4 % erreichen, bevor es einige Marktanteile an die Altcoins abgeben musste.

Interessant ist dabei, dass die Marktbeherrschung von Bitcoin fast dreimal so hoch ist wie die von Ethereum (ETH), der zweitgrößten Kryptowährung nach Marktkapitalisierung, die derzeit bei etwa 17,4 % liegt.

Dieser stetige Anstieg der Bitcoin-Dominanz, der zu Beginn des Jahres bei etwa 38 % lag, findet parallel zu einer ganzjährigen Rallye der Flaggschiff-Kryptowährung statt. Seit Beginn des Jahres 2023 hat Bitcoin einen beeindruckenden Anstieg von 81 % verzeichnet.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Textes wird BTC zu etwa 34.050 Dollar gehandelt, was nahezu unverändert im Vergleich zum Vortag ist. Dennoch ist die führende Kryptowährung laut Daten von CoinMarketCap in der vergangenen Woche um mehr als 20 % und im letzten Monat um mehr als 30 % gestiegen. Bitcoin kam diese Woche nahe daran, die Marke von 35.000 Dollar zu durchbrechen, fand jedoch Unterstützung bei 34.000 Dollar. Die größte Kryptowährungsrallye brach letzte Woche aus, nachdem Gerüchte über die Genehmigung eines Bitcoin-Spot-ETFs durch die US-amerikanische Börsenaufsicht SEC kursiert hatten.

Seither präsentieren sich die Kryptomärkte in grüner Farbe, wobei Altcoins ebenfalls an der Bullenparty teilnehmen. Ethereum, der größte Smart-Contract-Token und die zweitgrößte Kryptowährung, stieg in sieben Tagen um 16,7 % auf 1.811 Dollar. Solana (SOL), XRP, Dogecoin, Cardano, Chainlink und Polygon sind nur einige der bestperformenden Altcoins.

Bitcoin testete diese Woche zum zweiten Mal den Widerstand bei 35.000 Dollar. Obwohl ein Ausbruch scheiterte, sind die Rückschläge bemerkenswert gering, was darauf hindeutet, dass Käufer die Oberhand haben.

BITCOIN ONCE THE BLACKROCK SPOT ETF IS ACCEPTED: pic.twitter.com/0q1Z7yiq3y - Crypto Rover (@rovercrc) October 26, 2023

Ein nächster Ausbruch über 35.000 Dollar könnte Bitcoin zur nächsten Hürde von 38.000 Dollar führen. Ein Anstieg über dieses Niveau würde als Bestätigung für den Bullenmarkt dienen, wobei FOMO übernehmen und größere Preisanstiege in Richtung des Allzeithochs nahe 70.000 Dollar auslösen könnte.

Die Triebkräfte hinter dem Bitcoin-Preisanstieg

Verschiedene Faktoren könnten zum jüngsten Preisanstieg von Bitcoin beigetragen haben, einem Phänomen, das in der Finanzwelt weitreichende Aufmerksamkeit erregt hat.

Wesentlicher Treiber könnte die zunehmende Unsicherheit der globalen Wirtschaft sein. In Zeiten, in denen sich Sorgen über Inflation, geopolitische Risiken und eine zunehmend polarisierte US-Regierung häufen, suchen Anleger nach sicheren Anlagehäfen, um ihr Risiko zu minimieren. Bitcoin, mit seiner dezentralisierten Natur und begrenzten Verfügbarkeit, hat sich als attraktive Option für diejenigen herausgestellt, die Stabilität inmitten von Unsicherheiten suchen.

Arthur Hayes, Mitbegründer der Krypto-Derivatebörse BitMEX, hat den Anstieg auf dem Kryptomarkt mit den Kosten der hawkischen US-Außenpolitik in Verbindung gebracht, insbesondere in Bezug auf Israels Kriegsanstrengungen gegen die Hamas. In einem kürzlich veröffentlichten Blogpost hob der Krypto-Veteran das offene Engagement von US-Präsident Joe Biden zur Unterstützung von Israels Kriegsanstrengungen hervor und wies darauf hin, dass dies, zusammen mit dem eskalierenden Militärbudget und der erhöhten Staatsverschuldung, Sorgen über eine weltweite kriegsbedingte Inflation schürt.

NEW: Former BitMEX CEO Arthur Hayes says that if long-term US Treasury bonds won't be safe for investors, they'll seek out alternatives like gold and Bitcoin, amid fears of global wartime inflation pic.twitter.com/BURlWZMIZa - Bitcoin News (@BitcoinNewsCom) October 25, 2023

Er führte aus: "Zusätzlich zu den Kosten für die Ukraine steht das amerikanische Militärbudget vor einer wahren Explosion - besonders wenn sich Verbündete der Hamas, wie der Iran, über ihre Stellvertreter in den Konflikt einmischen." Er betonte, dass dies die zukünftige Staatsverschuldung erhöhen würde und es keine Grenzen für die Summen gäbe, die ein Krieg verschwenden könne.

Ebenfalls ein Faktor, der das Vertrauen in die Kryptowährung stärkt, ist die Möglichkeit der Genehmigung eines Bitcoin Exchange-Traded Fund (ETF). Tatsächlich hat die Krypto-Finanzdienstleistungsplattform Matrixport eine bedeutende Bitcoin-Rallye vorhergesagt, sollte ein Spot-ETF auf den Markt kommen.

Matrixport verglich dies mit den ETFs für Edelmetalle, die eine Marktkapitalisierung von rund 120 Milliarden Dollar aufweisen. Wenn angenommen wird, dass 10-20 % der Anleger in Edelmetall-ETFs eine Diversifizierung in einen Bitcoin-ETF als Absicherung gegen monetäre Abwertung und Inflation in Betracht ziehen, könnten wir einen Zufluss von 12 bis 24 Milliarden Dollar in den Bitcoin-ETF erleben.

THIS IS BIG



It is estimated that Bitcoin may reach $125,000 by December 2024.



Matrixport analysis pointed out that the fifth Bitcoin bullmarket officially began on June 22, 2023. Bullrun CryptocurrencyNews pic.twitter.com/xpusLxKbsm - Mystery of Crypto (@Mysteryofcrypt) October 26, 2023

Die Analyseplattform äußerte: "Wenn die Marktkapitalisierung von Tether um 24 Milliarden Dollar steigt, als Proxy für mögliche ETF-Zuflüsse, könnte der Bitcoin-Preis auf 42.000 Dollar steigen, was eine konservative Schätzung darstellt."

