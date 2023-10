Resco, ein Pionier der Mobiltechnologie mit langjähriger Erfahrung bei plattformübergreifenden Mobilitätslösungen für Unternehmen, bringt das Beste aus seinem Portfolio in Microsoft Power Platform ein. Resco Forms+, Resco Docs+ und Resco Steps+ wurden entwickelt, um die Entwicklung von Geschäftsanwendungen in Power Platform zu beschleunigen, welche die Herausforderungen, die mit der Datenerfassung, dem Wissensaustausch und der Dokumentenerstellung verbunden sind, an vorderster Front angehen.

Implement data collection, document generation, and knowledge sharing capabilities into your Power Platform solution, all without requiring coding and ongoing maintenance.

Resco unterstützt die Welt dabei, außerhalb des Büros besser zu arbeiten, indem es die Entwicklung komplexer mobiler Erlebnisse für Mitarbeiter an vorderster Front vereinfacht. Sie machen 80 Prozent der Arbeitskräfte aus das sind 2 Milliarden Arbeitnehmer weltweit. Sie mit den besten Tools und Technologien auszustatten, ist eines der wichtigsten Ziele unserer Zeit.

"Wir sind sehr erfreut, dass wir die Verfügbarkeit von Resco Forms+, Steps+ und Docs+ bekannt geben können. Jetzt kann jeder, der auf der Power Platform entwickelt, das Beste von Resco und unsere zwei Jahrzehnte lange Erfahrung in der Unternehmensmobilität und -entwicklung nutzen. Sie werden in der Lage sein, Ihre Power Platform-Lösungen mit unseren Lösungen für Datenerfassung, Wissen und Dokumente nativ zu verbessern und bei einem breiten Spektrum von komplexen Herausforderungen an vorderster Front zu erweitern."

Andrew Lorraine, Resco CEO

Resco Forms+ ermöglicht die Erstellung komplexer Formulare zur Datenerfassung über eine Drag-and-Drop-Oberfläche. Diese Formulare können zur Modellierung von Arbeitsabläufen und zur Durchführung von Umfragen, Audits und Inspektionen verwendet werden.

Mit Resco Docs+ können Benutzer einheitliche Dokumente unter Verwendung von Dataverse und Daten aus dem Feld erstellen und verteilen. Berichte, Rechnungen, Arbeitsaufträge und Status-Updates können automatisch in Dataverse gespeichert, auf SharePoint hochgeladen oder per E-Mail versendet werden.

Resco Steps+ ermöglicht die Erstellung von Schritt-für-Schritt-Anleitungen mit Bildern, Texten und Videos, so dass diese genau dort verfügbar sind, wo die Mitarbeiter sie benötigen.

Power Platform-Benutzer können alle Innovationen von Microsoft und seiner Community unabhängiger Software-Anbieter nutzen, ohne dass dafür eine komplizierte Entwicklung erforderlich ist. Damit stehen den Anwendern die neuesten KI-Fortschritte wie Copilot, AI Power Virtual Agents und AI Builder unmittelbar zur Verfügung. Die Lösungen von Resco verbessern die KI-Effektivität, indem sie hochwertige Daten von Mitarbeitern an vorderster Front nutzen und die Datenintegrität innerhalb von Unternehmen verbessern.

Resco entwickelt plattformübergreifende mobile Softwarelösungen und verfügt über eine langjährige Erfolgsgeschichte in der engen Zusammenarbeit mit Mitarbeitergruppen an vorderster Front und damit, deren Erkenntnisse einfließen lassen. Hierzu zählt auch das Vertrauen von über 800 Unternehmenskunden wie Kemp&Lauritzen, Southern States TOYOTAlift und Strabag.

