© Foto: picture alliance / Zoonar | DesignIt



Der bevorzugte Inflationsindikator der US-Notenbank ist im vergangenen Monat in etwa so stark gestiegen wie Volkswirte erwartet hatten.Der bevorzugte Inflationsindikator der US-Notenbank zeigt, dass sich das Preiswachstum im September weiter abgekühlt hat, ein positiver Trend für die Fed-Beamten im Hinblick auf die Zinsentscheidung am 1. November. Der so genannte PCE-Kernpreisindex (Core PCE), der Inflationsindikator der Federal Reserve, ist im September um 0,3 Prozent gestiegen. Die Kernrate, in der Lebensmittel und Energie nicht enthalten sind, gilt als besserer Indikator für die künftige Inflation als der PCE-Gesamtindex. Einschließlich der volatilen Lebensmittel- und Energiepreise stieg …