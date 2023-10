Mainz (ots) -Fußball-Doppel am Dienstag, 31. Oktober 2023: "sportstudio live" im ZDF überträgt ab 20.15 Uhr in der zweiten Runde des DFB-Pokals der Männer live die Partie 1. FC Kaiserslautern - 1. FC Köln. Ab 20.00 Uhr ist im Livestream auf sportstudio.de und in der ZDFmediathek zudem das vierte Spiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft der Frauen in der UEFA Nations League zu sehen. Eine Zusammenfassung von Island - Deutschland sendet das ZDF im Anschluss an die Live-Übertragung des DFB-Pokals. Und bereits fünf Tage später, am Sonntag, 5. Dezember 2023, 15.00 Uhr, bietet "sportstudio live" das Topspiel in der Fußball-Bundesliga der Frauen zwischen FC Bayern München und VfL Wolfsburg. Und am Dienstag, 21. November 2023, 20.15 Uhr, überträgt das ZDF das Länderspiel der Männer-Nationalmannschaft in Wien gegen Österreich.Rote Teufel gegen Geißböcke: Zweitligist 1. FC Kaiserslautern empfängt im heimischen Fritz-Walter-Stadion den Bundesligisten 1. FC Köln. ZDF-Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein begrüßt die Zuschauerinnen und Zuschauer am Dienstag, 31. Oktober 2023, um 20.15 Uhr zu einem langen Pokalabend im ZDF, der bis 23.45 Uhr dauert - als ZDF-Fußball-Experte ist Weltmeister Per Mertesacker dabei. Nach der Übertragung der Live-Partie, die Oliver Schmidt kommentiert, stehen die Zusammenfassungen weiterer sieben Spiele der zweiten Runde des DFB-Pokals auf dem ZDF-Programm (Borussia Mönchengladbach - 1. FC Heidenheim, VfB Stuttgart - Union Berlin, VfL Wolfsburg - RB Leipzig, Arminia Bielefeld - Hamburger SV, FC Homburg - Greuther Fürth, FC St. Pauli - Schalke 04, SpVgg Unterhaching - Fortuna Düsseldorf). Hinzu kommt die Zusammenfassung des Spiels Island - Deutschland in der UEFA Nations League der Frauen, das am Dienstagabend ab 20.00 Uhr im ZDF-Livestream übertragen wird (Kommentatorin: Claudia Neumann).Weitere Live-Spiele im NovemberAm sechsten Spieltag der Fußball-Bundesliga der Frauen kommt es zum Aufeinandertreffen der beiden Teams, die seit der Saison 2012/2013 die elf deutschen Meistertitel unter sich ausgemacht haben: Der aktuelle Meister FC Bayern München empfängt den aktuellen Tabellenführer VfL Wolfsburg. Am Sonntag, 5. November 2023, ab 14.50 Uhr begrüßt ZDF-Moderatorin Katja Streso die Zuschauerinnen und Zuschauer zum Topspiel. Gari Paubandt ist Live-Kommentator der Partie, die um 15.00 Uhr in München angepfiffen wird. In der Halbzeitpause ist gegen 15.45 Uhr im ZDF die Auslosung des Achtelfinales im DFB-Pokal der Männer aus dem Fußballmuseum in Dortmund zu sehen (Moderation: Sven Voss).Nach Fußball gleich HandballUnd im Anschluss an die Live-Übertragung aus der Frauen-Bundesliga steht ab 17.05 Uhr gleich das nächste Live-Spiel auf dem ZDF-Programm, dann allerdings im Handball. Die deutsche Handball-Nationalmannschaft tritt am Sonntag, 5. November 2023, dem Tag des Handballs in der Olympiahalle München, zu ihrem zweiten Länderspiel gegen Ägypten innerhalb von zwei Tagen an. Das ZDF-Handball-Team mit Moderator Yorck Polus, Experte Sören Christophersen, Kommentator Christoph Hamm und Co-Kommentator Markus Baur ist dann im Einsatz, die Partie wird um 17.15 Uhr angepfiffen. Im ZDF-Livestream lässt sich zuvor ab 14.30 Uhr bereits das Handball-Länderspiel der Frauen zwischen Deutschland und Ungarn aus München verfolgen (Kommentator: Martin Schneider).Länderspiel Österreich - DeutschlandTestet die Handball-Nationalmannschaft um Trainer Alfred Gislason in den zwei Länderspielen gegen Ägypten ihren Leistungstand mit Blick auf die Heim-Europameisterschaft, die am 10. Januar 2024 startet, absolviert die Fußball-Nationalmannschaft um Trainer Julian Nagelsmann in der zweiten Novemberhälfte zwei Test-Länderspiele mit Blick auf die Heim-EM im kommenden Sommer. Das ZDF überträgt am Dienstag, 21. November 2023, ab 20.15 Uhr das zweite Spiel Österreich - Deutschland live aus Wien. Moderator Jochen Breyer führt durch diesen "sportstudio live"-Abend, als Experte ist erneut Per Mertesacker dabei, Oliver Schmidt kommentiert die Partie.