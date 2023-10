© Foto: John Nacion - picture alliance / Newscom



Der E-Automarktführer Tesla leidet unter der immer stärker werdenden Konkurrenz. Doch jetzt hat sich das Unternehmen von Elon Musk eine neue Einnahmequelle mit Milliardenpotenzial gesichert.Die Ladegeräteeinheit BP Pulse des Ölkonzerns BP bestellt ultraschnelle E-Auto-Ladestationen von Tesla im Wert von 100 Millionen US-Dollar für die Einführung in den USA. Dies ist der erste Einsatz von Tesla-Ladegeräten in einem unabhängigen Netz, teilten die Unternehmen am Donnerstag mit. Der Kauf ist Teil der Pläne von BP Pulse, bis 2030 bis zu eine Milliarde US-Dollar in Ladestationen in den USA zu investieren, und bietet dem E-Auto-Marktführer Tesla eine neue Einnahmequelle. "Der Verkauf unserer …