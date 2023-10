© Foto: Unsplash



Viele Aktien, die im technologielastigen Nasdaq-Composite-Index gelistet sind, haben auf Jahressicht stark an Wert verloren. Analysten sehen bei den größten (Kurs)-Verlierern günstige Einstiegschancen.Befinden sich zahlreiche Technologie- und andere Wachstums-Titel bereits in einem Bärenmarkt? Laut Einschätzung der Aktienexperten von CNBC ist das der Fall. Grund hierfür seien die "längerfristig höheren" Zinssätze, die den technologielastigen Nasdaq Composite zusehends unter Druck setzen würden. Zudem haben zuletzt etliche Unternehmen bei den Quartalszahlen enttäuscht. Am Mittwoch hatte das Barometer in der Spitze bereits über zwei Prozent verloren - das größte Minus seit Februar. Damit hat …