© Foto: Wang Ying/ XinHua - dpa



Die derzeitige Volatilität an den Rentenmärkten hat spürbare Auswirkungen auf Investitionsstrategien und Aktienmärkte, erklärt Ulrich Stephan, Chefanlagestratege der Deutschen Bank, im wallstreetONLINE-Interview. Die Unsicherheit in Verbindung mit der Krise im Nahen Osten, aber auch potenziellen Konflikten in Asien, beeinflusst das Investorenverhalten und führt zu einer "Flucht in Sicherheit". Daher sind Anlagen wie Gold und US-Staatsanleihen, als "Safe Haven" Investitionen, stark nachgefragt. Trotz der aktuellen Unsicherheit und negativen Einflüsse auf die Aktienmärkte sieht Stephan mittelfristig auch Chancen für Anleger. Welche Chancen das sind, erfahren Sie im Video. Jetzt einschalten! …