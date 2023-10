Solana Schock Prognose: Top-Trader mit scharfer Warnung - "Finger weg von SOL"

Der Solana Kurs entwickelte sich in den letzten Tagen stark. Eine Outperformance des breiten Markts steht für die vergangene Woche für SOL zu Buche. Das Momentum ist klar bullisch, SOL schoss bereits über 30 $ und konnte sich damit im laufenden Jahr mehr als verdoppeln. Es scheint, als wäre Solana (SOL) einer der ersten hochkapitalisierten Altcoins - gemeinsam mit LINK -, die den Bärenmarkt endgültig abschütteln und erneut parabolische Kursentwicklungen erleben.

Doch Vorsicht, denn mit @cryptonary warnt ein Trader nun vor einer möglichen Korrektur. Kurzfristig sei Solana heiß gelaufen. Der SOL Coin dürfte sich zeitnah in die Korrekturbewegung begeben. Bei einem aktuellen Kurs von 32,30 $ notiert Solana in den letzten 24 Stunden weitgehend unverändert. Stärke sahen wir in diesem Zeitraum bei anderen Kryptos wie Cardano oder Chainlink, die beide über 4 % im Plus notierten.

Solana is Facing Technical Resistance After a Parabolic SurgeSolana has been sizzling lately, going quasi-parabolic with a massive price surge. However, with $SOL bouncing off key support and signs of bearish are divergence emerging.



Technical Analysis



SOL has bounced off… pic.twitter.com/eGZqoAikWH - Cryptonary (@cryptonary) October 25, 2023

Sollten Anleger jetzt die Finger von SOL lassen?

Solana Kurs: +20 % in einer Woche - SOL der stärkste Top 10 Coin

In der vergangenen Woche stieg Solana (SOL) um rund 20 % und ist damit der stärkste Top 10 Coin. Auch der Bitcoin kann mit dieser Performance nicht mithalten, obgleich dieser seine Marktdominanz zuletzt sukzessive ausbaute. Das Momentum ist somit zweifelsfrei auf der Seite von Solana (SOL). Dennoch verlaufen Kursrallyes am Finanzmarkt nicht linear. Gerade der Kryptomarkt ist für starke Rücksetzer bekannt.

Mit dem deutlichen Kurssprung bewegte sich Solana in den stark überkauften Zustand. Der RSI hat einen Wert von 85 und zeigt damit Korrekturpotenzial auf. Zugleich scheiterte Solana in den letzten Tagen am Verlaufshoch aus dem Juli. Erneut könnte es einer Konsolidierung bedürfen, bevor die Bullen ausreichend Stärke haben, um SOL über die 34 $ zu drücken.

Dennoch könnte das Niveau von 30,38 $ mittlerweile als Unterstützung fungieren, nachdem sich hier ein höheres Hoch ausbildete. Kurzfristig droht nach dem Krypto-Trader @cryptonary eine bearishe Divergenz. Abwarten hieße demnach die Devise, bevor sich SOL erneut der Aufwärtsbewegung widmet.

Zugleich verweist der Trader jedoch darauf, dass positive ETF-News für den Bitcoin den ganzen Markt beflügeln würden. Das technische Setup wäre invalide, Solana (SOL) würde wohl in einem bullischen Markt erneut mit relativer Stärke profitieren.

Krypto-Trader Michael van de Poppe sieht bei Solana eine solide Stärke in einem intakten Aufwärtstrend. Ein geeignetes Setup für einen Long-Einstieg würde er aktuell jedoch nicht identifizieren. Das maximale Kursziel liege kurzfristig bei 36-39 $. In einer deutlichen Korrekturbewegung würde er SOL jedoch bei 26-28 $ einsammeln, da hier das CRV deutlich attraktiver sei.

Request 04 - $SOL



Solid strength, solid upwards trend.



Wouldn't be surprised if we reach $36-39 on this one.



If the markets make a deeper correction, I'd be keen to get some $SOL at $26-28. pic.twitter.com/RjhQAT8yx4 - Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) October 27, 2023

Solana positioniert sich mittelfristig aussichtsreich

Mittelfristig könnten strategischen Allianzen mit renommierten Firmen Solana (SOL) einen kräftigen Schub verleihen. Wenn Blockchains wie Solana von Branchenführern wie Visa oder Spotify Unterstützung erhalten, verstärkt dies nicht nur ihre Legitimität, sondern öffnet auch die Tür zu einer breiteren Nutzerbasis. Dieser Trend, bei dem sich Technologieplattformen mit etablierten Unternehmen verknüpfen, legt den Grundstein für eine beschleunigte Akzeptanz in der breiteren Öffentlichkeit. Dennoch basieren kurzfristige Entwicklungen eher auf einer Price-Action, die Adoption fungiert mehr als mittelfristiger Preistreiber.

Die Auswahl an Unternehmen, die sich für Solana unterscheiden haben, wächst schließlich kontinuierlich..

Brave

Circle

Discord

Google

Shopify

Stripe

Visa



All chose Solana.



Will you? pic.twitter.com/WmWYhe5N3X - King tD | (@solana_king) October 19, 2023

Damit steigt auch die Fantasie für den nächsten Bullenmarkt bei SOL.

Solana Alternative: Bitcoin Minetrix explodiert über 2,5 Millionen $

Zwecks Diversifikation oder erhöhten Renditechancen können Anleger auch einen Blick auf kleinere Kryptos oder sogar Presales werfen. Denn mitunter bauen Projekte schon früh Momentum auf, was sich dann später in einer massiven Wertsteigerung niederschlägt. Ein solcher Kandidat könnte jetzt Bitcoin Minetrix sein, nachdem der Vorverkauf über 2,5 Millionen $ einsammeln konnte.

Alternative Kryptowährungen, die sich eng am Bitcoin orientieren, könnten erheblich von den aktuellen Mittelzuflüssen in den Kryptosektor profitieren. Denn Anleger präferieren BTC, oder eben verwandte Projekte. Im Gegensatz zu den meisten Klonen und Forks setzt Bitcoin Minetrix auf eine einzigartige Strategie, die sich zwar an Bitcoin anlehnt, aber dennoch eine klare Differenzierung bietet. Hier konzentriert sich Bitcoin Minetrix auf die Wiederherstellung einer dezentralisierten Mining-Struktur, mit dem Ziel, den Zugang zur Hashpower breiter und fairer zu gestalten.

Die fehlende Zugänglichkeit beim Bitcoin-Mining liegt in der hohen Kostenstruktur der Hash-Power begründet, die für Einzelinvestoren schwer zugänglich ist. Durch tokenisiertes Cloud-Mining könnte Bitcoin Minetrix eine Brücke schlagen, um Zentralisierungstendenzen entgegenzuwirken. Bitcoin Minetrix ermöglicht es somit der breiten Masse, am Mining-Prozess von Bitcoin teilzunehmen. Dank der Ethereum-Blockchain und deren Smart Contracts sind unseriöse Angebote oder nachteilige Vereinbarungen passé. Dies vereint Potenzial für Kapitalwachstum und regelmäßige Erträge in einem einzigen Projekt - Bitcoin Minetrix.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch.