Jerusalem/Gaza - Israel hat nach eigenen Angaben erneut Bodeneinsätze im Gazastreifen durchgeführt - die Luftangriffe gehen aber im großen Stil weiter. Eines der Ziele sei dabei Asem Abu Rakaba gewesen, der beim Anschlag vom 7. Oktober für die Attacken aus der Luft verantwortlich gewesen sein soll, also die Drohnen oder die Gleitschirme, mit denen unter anderem das Techno-Festival angegriffen wurde und wo über 250 Menschen ums Leben kamen.



Rakaba sei nun tot, teilte die Israelische Armee am Samstagmorgen mit. Gleichzeitig wurden Videos von mutmaßlichen Panzerbewegungen am oder im Gazastreifen veröffentlicht. Die Hamas erklärte, dass ihre Kämpfer in der Nacht auf israelische Streitkräfte gestoßen seien und dass sie jede Bodeninvasion Israels zurückschlagen wollten. Palästinensischen Berichten zufolge kam es zwischen der Stadt Beit Hanoun und dem Flüchtlingslager Bureij im Norden des Gazastreifens zu Kämpfen zwischen Israelischer Armee und Hamas.

