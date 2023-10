© Foto: Sina Schuldt/dpa



Deutschland befindet sich im Abwärtsstrudel, wie das neueste Gutachten des Internationalen Währungsfonds belegt. Die trüben Konjunkturaussichten schlagen sich nun in den Büchern der Unternehmen nieder.Als wären die weltweiten Konflikte mit dem Krieg in der Ukraine sowie der Gefahr eines Flächenbrands im Nahen Osten noch nicht genug, sorgten in der vergangenen Woche tägliche Schockmeldungen deutscher Unternehmen für weiter fallende Kurse. Der deutsche Leitindex DAX zeigte sich damit in der sechsten Woche nacheinander in Rot und schloss die Handelssitzung am Freitagabend bei 14.622,00 Punkten, weit unter der psychologisch wichtigen 15.000-Punkte-Marke ab. Goldene Zeiten vorbei Erinnern Sie …