Gaza - Im Gazastreifen sind offenbar Internet- und Telefondienste allmählich wieder verfügbar. Festnetz-, Mobilfunk- und Internetdienste würden nach und nach wiederhergestellt, teilte das palästinensische Telekommunikationsunternehmen Paltel Group am Sonntag mit.



Zuvor hatte auch die Internetüberwachungsseite Netblocks gemeldet, dass "Netzwerkdaten in Echtzeit zeigen, dass die Internetverbindung im Gazastreifen wiederhergestellt wird". Die Kommunikationsdienste waren am Freitagabend ausgefallen. Verstärkte Angriffe Israels wurden dafür verantwortlich gemacht. Die Paltel Group sprach etwa von "anhaltender Aggression".



Internationale Hilfsorganisationen hatten sich über den Ausfall besorgt gezeigt.

