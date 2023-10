Nemetschek-Aktionäre dürften derzeit in Hochstimmung sein. Schließlich gewannen die Notierungen im Verhältnis zu Vorwoche rund 7,24 Prozent. Insgesamt drei der fünf Handelstage beendete der Titel mit Zugewinnen. Am Dienstag war das Plus mit rund 8,80 Prozent für Nemetschek am größten. Ist das nun der Auftakt einer neuen Hausse oder wird den Bullen Sand in die Augen gestreut? Die mittelfristige Technik präsentiert sich durch diesen Anstieg in Bestform. ...

