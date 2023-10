Smartbroker Holding AG (ISIN: DE000A2GS609) im Blick. Im Dezember 2022 ging es in unserem letzten Interview mit André Kolbinger, CEO, Gründer und Hauptaktionär der Smartbrtoker Holding AG, ehemals wallstreet:online AG, ging es darum wie er mit dem seinerzeit "brandneuen" Kooperationspartner Baader Bank den "attraktivsten Broker Deutschlands" schaffen will. Seitdem ist man einige Schritte weiter. Auf diesem Weg vorangekommen. Grund für einen Zwischenstand. Was ist passoert? Wo steht der Smartbroker aktuell? Was hat sich an den Plänen geändert? Was klappt? Wo hakt es? Was ist mit der Aktie los? ...

