Wochenausblick - Weitere Quartalszahlen & Konjunkturdaten

Nachdem die letzte Woche schon einen Einblick in einige Zahlenwerke geben konnte, werden wir in der kommenden Woche neben etlichen Quartalsergebnissen auch wichtige Konjunkturdaten erhalten. Highlight ist die Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwochabend.



Montag:



Der Montag startet vergleichsweise eher ruhiger. Die Quartalssaison setzt sich fort. Die Unternehmen Mitsubishi Motors und McDonalds stehen für den Beginn der Woche im Kalender. Pünktlich um 8:00 Uhr morgens veröffentlicht dann die Bundesrepublik Deutschland das Bruttoinlandsprodukt. Im Laufe des restlichen Tages steht dann nur noch um 14 Uhr die Veröffentlichung des geschätzten Verbraucherpreisindex für Deutschland auf dem Plan.











Dienstag:



Zum Dienstag stehen dann vor allem die Quartalsergebnisse im Fokus. Neben dem Indexanbieter MSCI sind für den Tag aus deutscher Sicht noch BASF, Uniper und Knorr-Bremse relevant. Global sind für den Dienstag die Quartalszahlen von u.a. Pfizer, Samsung, Caterpillar, AMD, Bank of China, BBVA und TeamViewer angesetzt. Aber auch Konjunkturdaten gibt es wieder, so steht am Morgen die Statistik zu den deutschen Einzelhandelsumsätzen an. Um 11 Uhr folgt dann die Europäische Kommission mit der Veröffentlichung des Bruttoinlandsprodukts und des Verbrauchpreisindex.













Mittwoch:



Am Mittwoch dem 1.November ist zwar Allerheiligen, die Märkte sind jedoch ganz normal geöffnet. Ebenso geht es auch in der Quartalssaison weiter. Den Anfang machen japanische Firmen wie Toyota und Yamaha. Im Laufe des Tages sind dann Unternehmen wie Airbnb, Cognizant, Electronic Arts, Estee Lauder, Garmin und Paypal an der Reihe. Der Höhepunkt des Tages ist aber wahrscheinlich für die meisten die Zinssatzentscheidung der amerikanischen Notenbank. Diese ist für 19 Uhr deutscher Zeit angesetzt.











Donnerstag:



Gegen Ende der Woche erwarten uns dann nochmal spannende Neuigkeiten von der Bank of England, wenn diese über den Zinssatz entscheidet. Zusätzlich stehen die Quartalsberichte von Unternehmen wie Ferrari, Fox, Fresenius, Starbucks, Moderna, Shell, Zalando und der Lufthansa auf dem Programm.











Freitag:



Zum Ende der Handelswoche stehen dann nochmal Quartalsberichte von Unternehmen wie BMW und Vonovia auf der Agenda. Gegen 13:30 Uhr erreichen uns dann noch Konjunkturdaten in Form von der Arbeitslosenquote aus den USA.











