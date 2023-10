Neue Einrichtungen in Südostasien als Antwort auf die zunehmend diversifizierte Beschaffungskette multinationaler Spediteure

Der weltweit führende Anbieter von Lieferkettenlösungen, AIT Worldwide Logistics, hat zwei neue Standorte in Südostasien eröffnet, einen in Penang, Malaysia, und einen weiteren in Singapur. Mit der Eröffnung dieser Büros hat sich die geografische Präsenz von AIT in Asien auf sechs Länder ausgeweitet, um Kunden zu unterstützen, die ihre Beschaffung von Komponenten und Fertigprodukten weiter diversifizieren wollen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231029633570/de/

AIT's global expansion continues in Southeast Asia with two new offices in Malaysia and Singapore (Graphic: Business Wire)

Greg Weigel, Chief Business Officer von AIT, sagte, die neuen Einrichtungen seien das jüngste Beispiel für die Anpassungsfähigkeit und Flexibilität des Unternehmens als Reaktion auf die sich ändernden Kundenanforderungen in der Region.

"Die Einrichtung von speziellen Teams in Malaysia und Singapur unterstützt das robuste Geschäft von AIT in Südostasien und stärkt gleichzeitig die Beziehungen zu den lokalen Partnern", sagte Weigel. "Die wachsende Präsenz von AIT hilft Spediteuren, Risiken zu reduzieren, indem sie eine größere Vielfalt von Beschaffungsoptionen in ihre Lieferketten einbeziehen."

Siau Hwee Tan, AIT-Regionaldirektor für Singapur, Malaysia und Thailand, berichtet an Wilson Lee, Senior Vice President, Asien, und leitet die neuen Büros AIT-Penang und AIT-Singapur, die umfassende Speditionsdienstleistungen mit Schwerpunkt auf Luft- und Seeimport und -export anbieten.

"Das verarbeitende Gewerbe wächst in Südostasien schnell, insbesondere in Malaysia, und unsere Fachexperten an den beiden neu eröffneten Standorten betreuen bereits Kunden aus der Automobil-, Industrie- und Technologiebranche", sagte Lee. "AIT verfügt außerdem über ein gut etabliertes globales Netzwerk, um die speziellen Versandanforderungen des Einzelhandels, der Lebensmittellogistik und der Biowissenschaften zu erfüllen. Daher sind wir gut positioniert, um Kunden aus diesen Branchen einen nahtlosen Einstieg zu ermöglichen."

Beide Standorte in Malaysia und Singapur befinden sich in der Nähe großer Flug- und Seehäfen. Die neuen Einrichtungen gehören zu mehr als einem Dutzend AIT-Büros in Asien und mehr als 110 weltweit. Das Unternehmen rechnet mit der Eröffnung weiterer Einrichtungen in der Region im Jahr 2024.

AIT-Penang

BHL Tower

51-9-F Jalan Sultan Ahmad Shah

10050 George Town, Penang, Malaysia

AIT-Singapore

80 Marine Parade Road

#18-03 Parkway Parade

Singapore 44926

Weitere Bilder zu dieser Ankündigung finden Sie auf den Standortseiten für Malaysia und Singapur auf der Website von AIT: https://www.aitworldwide.com/locations/

Über AIT Worldwide Logistics

AIT Worldwide Logistics ist ein globaler Spediteur, der Unternehmen beim Wachstum unterstützt, indem er ihnen Zugang zu Märkten in aller Welt verschafft, auf denen sie ihre Rohstoffe, Komponenten und Fertigwaren verkaufen und/oder beschaffen können. Seit mehr als 40 Jahren setzt das in Chicago ansässige führende Unternehmen für Lieferkettenlösungen auf einen beratenden Ansatz, um ein globales Netzwerk und vertrauenswürdige Partnerschaften in nahezu jeder Branche aufzubauen, darunter Luft- und Raumfahrt, Automobil, Einzelhandel, Lebensmittel, Behörden, Gesundheitswesen, Hightech, Industrie und Biowissenschaften. Gestützt auf eine skalierbare, benutzerfreundliche Technologie ermöglicht das flexible Geschäftsmodell von AIT maßgeschneiderte Tür-zu-Tür-Lieferungen auf dem See-, Luft-, Land- und Schienenweg pünktlich und im Rahmen des Budgets. Mit fachkundigen Mitarbeitern an mehr als 110 Standorten in Asien, Europa und Nordamerika bietet AIT auch Zollabfertigung, Lagermanagement und White Glove Services an. Erfahren Sie mehr unter www.aitworldwide.com.

Unsere Mission

Bei AIT suchen wir energisch nach Möglichkeiten, das Vertrauen unserer Kunden zu gewinnen, indem wir außergewöhnliche weltweite logistische Lösungen bereitstellen und gleichzeitig unsere Mitarbeiter, Partner und Communities mit ganzem Herzen würdigen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231029633570/de/

Contacts:

Matt Sanders

Public Relations Manager

+1 (630) 766-8300

msanders@aitworldwide.com

AIT Worldwide Logistics, Inc.

Global Headquarters

2 Pierce Place, Suite 2100

Itasca, IL 60143

800-669-4AIT (4248)

www.aitworldwide.com