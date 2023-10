CHEMNITZ (dpa-AFX) - 'Freie Presse' zu propalästinensischen Demonstrationen

Muss man es hinnehmen, wenn Palästinenser und ihre Unterstützer in Deutschland demonstrieren? Auch wenn es manchem wehtut: man muss. Das Demonstrationsrecht ist in einer freiheitlichen Demokratie ein so hohes Gut, dass man es nicht einfach auf Anliegen begrenzen kann, die einem gefallen. Man muss es ertragen, wenn Palästinenser auf die Straße gehen, ebenso wie man die Aufmärsche der "Querdenker" und allerlei rechter Wirrköpfe tapfer erdulden muss. In einer freien Gesellschaft braucht man manchmal ein dickes Fell. Es gibt allerdings Regeln, an die sich Demonstranten halten müssen. Im Falle des Nahostkonflikts gilt: Wer bei den Kundgebungen Hass gegen Juden verbreitet, das Existenzrecht Israels in Frage stellt, zu Gewalt aufruft oder Polizisten angreift, kann sich nicht mehr auf das Demonstrationsrecht berufen. Hier muss der demokratische Rechtsstaat mit aller Härte einschreiten."/zz/DP/zb