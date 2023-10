WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Joe Biden hat angesichts der katastrophalen humanitären Lage für die Menschen im Gazastreifen am Sonntag sowohl mit Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu als auch mit Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sisi telefoniert. Gegenüber Netanjahu habe Biden unter anderem deutlich gemacht, dass "unverzüglich" deutlich mehr humanitäre Hilfe nach Gaza gelangen müsse, um der Zivilbevölkerung zu helfen, teilte die Regierungszentrale in Washington mit. Im Gespräch mit Al-Sisi hätten sich die beiden Staatsoberhäupter unter anderem dazu verpflichtet, die Hilfslieferungen nach Gaza "von heute an erheblich zu beschleunigen und kontinuierlich zu erhöhen"./trö/DP/zb