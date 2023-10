ABUJA/LAGOS (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) setzt seine Afrika-Reise an diesem Montag in der nigerianischen Küstenmetropole Lagos mit Gesprächen über wirtschaftliche Zusammenarbeit und Migration fort. Neben der Teilnahme an einem Wirtschaftsforum ist in der Stadt mit ihren rund 20 Millionen Einwohnern auch der Besuch eines Migrationszentrums geplant, das unter anderem zur Unterstützung von Menschen bei der Jobsuche gegründet wurde, die aus Deutschland nach Nigeria zurückkehren.

Nigeria zählt zu den Hauptherkunftsländern von afrikanischen Asylbewerbern in Deutschland. Die Anerkennungsquote ist aber vergleichsweise gering. Die Bundesregierung hat sich vorgenommen, Migrationsabkommen mit Ländern wie Nigeria abzuschließen. Sie sollen eine Rückführung von Menschen erleichtern sollen, die kein Bleiberecht in Deutschland haben. Gleichzeitig soll die Einwanderung von Fachkräften gefördert werden.

Nigeria ist das wirtschaftsstärkste und mit mehr als 220 Millionen Einwohnern bevölkerungsreichste Land Afrikas. Am Montagabend reist Scholz dann nach Ghana weiter, der zweiten und letzten Station seiner dreitägigen Reise./mfi/DP/men