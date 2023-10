Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Siemens Energy hat am Freitag mit dem Plus von 9 % aufhorchen lassen. Die Notierungen sind dabei nur zu einem kleineren Teil von ihrem absoluten Tiefpunkt zurückgekommen. Am Tag zuvor war der Wert um mehr als -34 % nach unten geschossen. Grund war der Umstand, dass Siemens Energy vom Bund Garantien haben möchte - Bürgschaften für die Kreditaufnahme. Ohne eine solche Kreditaufnahme, hieß es, sei das Wachstum mit ...

