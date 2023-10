Der US-Technologiekonzern Juniper Networks Inc. (ISIN: US48203R1041, NYSE: JNPR) schüttet am 22. Dezember 2023 eine Quartalsdividende in Höhe von 22 US-Cents je Aktie aus. Record date ist der 1. Dezember 2023. Somit werden auf das Jahr gerechnet 0,84 US-Dollar Dividende ausgeschüttet. Beim derzeitigen Aktienkurs von 26,61 US-Dollar (Stand: 27. Oktober 2023) entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 3,31 Prozent. Juniper ...

