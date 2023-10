DJ WOCHENEND-ÜBERBLICK Unternehmen/28. und 29. Oktober 2023

Die wichtigsten Meldungen zu Unternehmen aus dem Wochenendprogramm von Dow Jones Newswires.

Google investiert 2 Milliarden Dollar in KI-Startup Anthropic

Google will bis zu 2 Milliarden Dollar in Anthropic investieren und baut damit auf seiner früheren Investition in das KI-Unternehmen auf. Der Schritt heizt den Wettlauf zwischen Startups an, die den nächsten großen Durchbruch in dem Bereich der künstliche Intelligenz erreichen wollen. Anthropic dürfte zudem den Bekanntheitsgrad der KI-Chips von Amazon erhöhen. Anthropic verwendet die Amazon-Chips zum Trainieren und Bereitstellen seines KI-Modells.

UAW und Stellantis erzielen vorläufige Einigung

Die US Automobilgewerkschaft United Auto Workers hat eine vorläufige Vereinbarung mit Stellantis, dem Mutterunternehmen von Chrysler, über einen neuen Tarifvertrag erzielt. Damit ist sie der Beendigung eines historischen Streiks einen Schritt nähergekommen, der alle drei US-Automobilhersteller beeinträchtigte und über sechs Wochen hinweg zeitweise mehr als 45.000 Arbeiter an den Streik einbezog.

Mindestens 32 Tote bei Brand in Mine in Kasachstan: Unglücksursache unklar

Bei einem Brand in einer Mine in Kasachstan sind mindestens 32 Menschen ums Leben gekommen. Nach weiteren 14 vermissten Bergleuten werde noch gesucht, teilte das Ministerium für Notfallsituationen am Samstag mit. Kasachstans Präsident Kassym-Schomart Tokajew bezeichnete den Minenbetreiber ArcelorMittal als das "schlimmste" Unternehmen in der Geschichte des Landes. Der internationale Stahlkonzern verkündete derweil eine vorläufige Einigung über die Verstaatlichung seines kasachischen Tochterunternehmens.

Kaeser: Siemens Energy benötigt erkennbar kein Geld vom Staat

Der Aufsichtsratschef von Siemens Energy, Joe Kaeser, versucht nach Bekanntwerden von Verhandlungen des Unternehmens mit der Bundesregierung über staatliche Unterstützung, die Lage zu beruhigen. "Wenn man als Anleger "Staatshilfe" liest, dann ist Panik vorprogrammiert. Insbesondere in einem ohnehin schon hoch nervösen Markt", sagte Kaeser Welt am Sonntag. Es gehe bei den Gesprächen mit der Bundesregierung lediglich um Garantien, die Siemens Energy beim Wachstum unterstützen.

